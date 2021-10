(Los Angeles) La rivalité californienne va monter d’un cran alors que Dodgers et Giants devront s’affronter dans un cinquième et ultime match en série de division de la Ligue nationale. Les Dodgers ont poussé la série à la limite grâce à une victoire de 7-2, mardi.

Beth Harris La Presse Canadienne

Mookie Betts a frappé la longue balle et produit trois points, Will Smith a aussi cogné un circuit et les Dodgers ont évité l’élimination pour provoquer un cinquième match qui aura lieu jeudi. Le gagnant affrontera les Braves d’Atlanta en série de championnat de la Nationale.

Dave Roberts a confié la balle à Walker Buehler dans ce match d’une importance cruciale. Buehler lançait après un court repos de trois jours pour la première fois de sa carrière et il a livré la marchandise pour les champions en titre de la Série mondiale.

Selon la petite histoire, c’est Buehler lui-même qui aurait demandé à son gérant d’obtenir le départ du quatrième match… dès le deuxième match de la série ! Le droitier a été excellent en n’accordant qu’un point sur trois coups sûrs en quatre manches et un tiers de travail. Il a enregistré quatre retraits sur des prises et accordé deux buts sur balles.

Buehler a cédé sa place sous les applaudissements de la foule après avoir accordé un coup sûr au premier frappeur de la cinquième manche, Evan Longoria, puis accordé un but sur balles au frappeur suppléant Steven Duggar après un retrait.

De l’autre côté, les Dodgers ont chassé le partant des Giants, Anthony DeSclafani, dès la deuxième manche. Il a donné deux points sur cinq coups sûrs.

Au moment où Buehler cédait sa place à la relève des Dodgers en cinquième manche, les Giants avaient déjà utilisé six lanceurs. L’enclos ne comptait plus que trois releveurs pour terminer le match. En septième manche, il ne restait plus que le receveur auxiliaire Curt Casali de disponible sur le banc. Il est venu frapper en urgence en huitième.

Betts a cogné un circuit de deux points en quatrième manche, puis son ballon-sacrifice en cinquième a permis à Cody Bellinger de croiser le marbre pour porter la marque à 5-1.

Smith a claqué une longue balle bonne pour deux points en huitième, creusant l’écart à 7-2.

Les Giants ont marqué leurs points en début de cinquième manche quand Darin Ruf a frappé un roulant et en début de huitième sur un jeu similaire.

L’an dernier, les Dodgers ont compilé une fiche de 3-0 lors des matchs décisifs. Ils étaient revenus de l’arrière 1-3 dans la série de championnat contre les Braves d’Atlanta pour atteindre la Série mondiale et éventuellement remporter le titre.

Pour le cinquième match, les Dodgers vont confier la balle au gaucher Julio Urías. Les Giants n’ont pas confirmé l’identité de leur lanceur partant, mais il devrait s’agir du droitier Logan Webb.