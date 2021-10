(Chicago) Ce fut l’histoire de José Altuve, Carlos Correa et Alex Bregman, encore.

Jay Cohen Associated Press

Menés par leurs vedettes, les Astros de Houston ont écrasé les White Sox de Chicago 10-1, mardi, pour accéder à la série de championnat de la Ligue américaine pour la cinquième année de suite.

Altuve a cogné un circuit de trois points, il a croisé le marbre à quatre reprises et il a volé un but, aidant les Astros à remporter cette série en quatre parties.

Correa et Bregman ont tous les deux frappé un double de deux points et les Astros se sont ressaisis après avoir encaissé un revers de 12-6. Michael Brantley a ajouté trois coups sûrs et deux points produits.

L’équipe de Houston retrouvera une fois de plus les Red Sox de Boston, qui ont éliminé les Rays de Tampa Bay en quatre matchs.

Le premier duel entre les Astros et les Red Sox aura lieu vendredi soir, à Houston.

« Ils savent comment jouer au baseball, a déclaré Altuve, à propos des Red Sox. Ils ont déjà participé aux séries. Ce sera plaisant. »

Gavin Sheets a claqué une longue balle pour les White Sox, devenant la troisième recrue de l’histoire de l’équipe à frapper un circuit en séries.

Le gaucher Carlos Rodón a toutefois été malmené et il a quitté le monticule en troisième manche. Il s’agissait de son premier départ depuis le 29 septembre et les White Sox, champions de la division Centrale de la Ligue américaine, n’ont pas aidé la cause de leurs lanceurs en laissant huit coureurs sur les sentiers.

La troupe de Chicago s’était également inclinée au premier tour lors des séries de 2020, perdant deux des trois affrontements contre les Athletics d’Oakland. Avant cette année, les White Sox n’avaient jamais participé aux séries lors de deux saisons consécutives.

Les Astros sont en quête d’un deuxième titre de la Série mondiale, après avoir remporté les grands honneurs en 2017. Cette conquête soulève encore des réactions en raison du scandale de vols de signaux qui a touché l’équipe.

Correa a placé son équipe en avance pour de bon en troisième manche, à la suite d’un double après deux retraits. Les Astros avaient rempli les sentiers grâce à deux buts sur balles et un frappeur atteint.

Ce fut la fin des émissions pour Rodón, qui avait vu son temps de jeu être limité dans la dernière ligne droite de la saison en raison d’une épaule endolorie. Il a accordé deux points et trois coups sûrs à son premier départ en carrière en séries.

Les Astros ont ajouté trois points en quatrième manche pour prendre les devants 5-1. Kyle Tucker a réussi un simple avant de voler les deuxième et troisième coussins. Il s’est rendu au marbre à la suite du premier coup sûr de la série de Martín Maldonado.

Bregman, joueur le plus utile de la Série mondiale en 2017, a poussé Maldonado et Altuve à la plaque grâce à un double aux dépens de Garrett Crochet.

Les gros coups sûrs de Correa et de Bregman ont permis à Lance McCullers fils de travailler efficacement pendant quatre manches au monticule. Yimi García a retiré trois frappeurs pour obtenir la victoire.

Altuve a couronné ce gain des Astros en frappant son 19e circuit en carrière en séries. La claque de trois points aux dépens de Liam Hendriks est survenue en neuvième manche.