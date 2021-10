PHOTO AARON GASH, ASSOCIATED PRESS

Les Brewers résistent aux Braves et gagnent le premier match

(Milwaukee) Rowdy Tellez a gâché la belle performance de Charlie Morton en claquant un circuit de deux points et les Brewers de Milwaukee ont battu les Braves d’Atlanta 2-1, vendredi.

Steve Megargee Associated Press

Tellez a frappé sa longue balle en septième manche et il a également retiré un coureur au marbre pour aider les Brewers à prendre les devants 1-0 dans cette série de sections de la Nationale.

Corbin Burnes, Adrian Houser et Josh Hader ont conjugué leurs efforts pour ne donner que quatre coups sûrs aux Braves. Le deuxième duel de cette série trois-de-cinq aura lieu samedi.

L’ancien des Brewers Orlando Arcia a mis fin au match en étant retiré sur un roulant au deuxième coussin alors qu’il y avait des coureurs aux extrémités du losange.

Ce dernier retrait est survenu après que le receveur des Brewers Omar Narváez eut bloqué un lancer au sol de Hader pour laisser Freddie Freeman au troisième but.

Les deux équipes n’ont pas été très menaçantes en attaque jusqu’à ce que les Brewers prennent les devants.

Après que Morton (0-1) eut atteint Avisaíl García pour amorcer la septième manche, Tellez a catapulté un tir très loin au champ centre. L’imposant frappeur gaucher n’avait obtenu qu’un coup sûr en 13 présences contre les Braves cette saison.

Tellez a quitté la liste des blessés samedi, après avoir raté trois semaines d’activités en raison d’une blessure à la rotule droite.

Joc Pederson a permis aux Braves de réduire l’écart grâce à un circuit aux dépens de Houser (1-0) après deux retraits en huitième manche.

Le 85e et dernier tir de Morton fut une de ses rares erreurs de la journée. Il a retiré neuf adversaires au bâton et il a continué ses récents succès en séries.

PHOTO AARON GASH, ASSOCIATED PRESS Charlie Morton

Burnes a été tout aussi efficace à son premier départ en carrière en séries.

Un des aspirants au trophée Cy-Young de la Nationale, Burnes a amorcé la rencontre en accordant deux buts sur balles et il a effectué 40 lancers lors des deux premières manches. Il s’est toutefois ressaisi pour ne permettre que deux coups sûrs et trois buts sur balles en six manches.

Aucune équipe n’avait réussi un coup sûr avant que le voltigeur des Brewers Lorenzo Cain cogne un simple en troisième manche. Le premier coup sûr des Braves est survenu en cinquième, quand Eddie Rosario a obtenu un simple au centre.

La meilleure occasion de marquer des Braves est arrivée dès le début de la partie.

Jorge Soler et Freeman ont soutiré un but sur balles et Soler a avancé jusqu’au troisième coussin à la suite d’une balle passée.

Ozzie Albies a suivi avec un solide roulant au premier but. Tellez a saisi la balle et quand il a vu que Soler tentait de venir marquer, il l’a épinglé au marbre.