Ralph Garza Jr. et Mitch Garver festoient à la fin de la rencontre.

PHOTO JIM MONE, ASSOCIATED PRESS

(Minneapolis) Nick Gordon a claqué un circuit de trois points et les Blue Jays de Toronto ont mal amorcé un séjour au Minnesota, jeudi, s’inclinant 7-2 devant les Twins.

Dave Campbell Associated Press

Le revers a fait glisser Toronto à un match des Yankees, dans la course au match éliminatoire de l’Américaine.

New York se trouve à deux matchs de Boston, où le match aurait lieu.

Gordon a porté le score à 6-2 avec une longue balle de trois points en cinquième.

Il a ajouté un simple d’un point deux manches plus tard.

En cinquième, un optionnel de Luis Arraez a permis aux Twins de briser l’égalité de 2-2. Miguel Sano a été retiré au bâton mais après un but sur balles à Brent Rooker, Gordon a frappé un quatrième circuit cette année.

Julian Merryweather a été victime du circuit après que Thomas Hatch (0-1) ait alloué un but sur balles et un double, plus tôt en cinquième.

Michael Pineda (8-8) a mérité un troisième gain d’affilée, après trois défaites consécutives.

Il a accordé deux points et huit coups sûrs en cinq manches.

Les Blue Jays ont laissé 11 coureurs sur les sentiers.

Le voltigeur de gauche Lourdes Gurriel fils a quitté en cinquième, après que le voltigeur de centre Randal Grichuk lui ait pilé sur la main droite en relayant vers l’avant-champ, suite à un double de Mitch Garver.

Du sang coulait du majeur de Gurriel, et deux points de suture ont été nécessaires.

Du 19 au 22 septembre Gurriel a été six en 15, avec deux circuits et trois points produits. Il a continué de briller jeudi avec un double d’un point en deuxième manche.

Steven Matz (13-8) a subi un premier revers depuis le 10 août. Il avait depuis un rendement de 4-0, en sept départs.

Matz n’a lancé que durant trois manches, allouant deux points, sept coups sûrs et deux buts sur balles.

Teoscar Hernandez a atteint le cap des 30 circuits pour la première fois de sa carrière.

Premier frappeur des Jays, George Springer a connu une soirée de 0 en 5.

Les lanceurs partants vendredi seront Jose Berrios (12-8) et Bailey Ober (2-3).

Ancien des Twins, Berrios effectuera un premier départ comme visiteur au Target Field.