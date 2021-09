(Chicago) Le joueur vedette Shohei Ohtani ne lancera pas vendredi pour les Angels de Los Angeles en raison d’une douleur au bras droit qui pourrait l’empêcher de lancer pour le reste de la saison.

Mark Gonzales Associated Press

« S’il y a une sorte de douleur persistante, vous ne le verrez peut-être pas lancer », a déclaré le gérant des Angels, Joe Maddon, avant le match de jeudi contre les White Sox de Chicago.

Ohtani, qui montre un dossier de 9-2 avec une moyenne de points mérités de 3,36, a ressenti une douleur lors d’un entraînement léger, mercredi. Maddon a mentionné qu’il avait soulevé la possibilité que le Japonais ne lance plus du reste de la campagne.

Maddon a ajouté qu’il n’y avait actuellement aucun plan pour qu’Ohtani soit examiné par un médecin ou qu’il tente de lancer à nouveau pendant les entraînements.

Âgé de 27 ans, Ohtani n’a pas lancé depuis le 10 septembre, lorsqu’il a accordé six points en neuf coups sûrs en trois manches et un tiers de travail contre les Astros de Houston.

Maddon a indiqué qu’Ohtani aimerait continuer à lancer pour tenter d’obtenir une 10e victoire.

« Dix victoires, ça paraît toujours mieux que neuf, mais ça ne peut pas être le facteur décisionnel », a exprimé le gérant.

Cet inconfort au bras n’empêchera pas Ohtani de jouer comme frappeur suppléant. Il occupe actuellement le deuxième rang des Majeures au chapitre des circuits (44) et des coups sûrs de plus d’un but (74) et le quatrième échelon pour la moyenne de puissance (,599).