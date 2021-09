(Seattle) Lorsque les Mariners de Seattle ont amorcé leur chemin pour obtenir le match des étoiles du Baseball majeur, l’objectif était 2024 ou plus tard.

Tim Booth Associated Press

Plus tôt cette année, quand le Baseball majeur a demandé à l’équipe si 2023 était une possibilité, les Mariners ont passé en deuxième vitesse.

« Je pense qu’avec certains des remaniements qui ont eu lieu, la saison 2023 est devenue la plus viable, a déclaré jeudi le commissaire du Baseball majeur, Rob Manfred. Il faut beaucoup de temps pour bien présenter un match des étoiles, mais (le président des Mariners) John Stanton et son groupe ont fait un travail fantastique pour se préparer plus tôt. »

Les Mariners ont formellement été présentés à titre d’hôtes pour le match des étoiles de 2023, jeudi. La troupe de Seattle a déjà présenté l’évènement en 1979, au Kingdome, et en 2001, au Safeco Field.

Vingt-deux ans plus tard, la classique de mi-saison sera de retour dans ce qui est maintenant le T-Mobile Park.

« Je crois que le match des étoiles de 2023 nous donnera l’occasion de célébrer toute la région, a exprimé Stanton. Je pense que vous serez d’accord avec moi pour dire qu’il n’y a aucun endroit plus beau en plein été aux États-Unis que Seattle. »

Lorsque Seattle accueillera les meilleurs joueurs des Majeures, ce sera la troisième année de suite que le match des étoiles se déroule dans la portion ouest du pays.

Cette année, le match des étoiles a été déplacé d’Atlanta à Denver en raison d’une loi discriminatoire votée en Géorgie. Le Dodger Stadium sera l’hôte de la classique en 2022, alors qu’il devait accueillir l’évènement en 2020, mais la pandémie de COVID-19 a forcé l’annulation de la partie.

La candidature des Mariners a été menée par le vice-président senior Randy Adamack, qui a fait partie de l’organisation lors de 44 de ses 45 saisons.

Adamack a dit que 2023 avait fait partie des conversations initiales, mais qu’au départ, « certaines pièces du casse-tête n’étaient pas en place ». D’autres discussions avaient soulevé l’année 2027, pour célébrer les 50 ans de l’équipe.

Adamack a ajouté que le Baseball majeur avait parlé de 2023 plus tôt cette année, mais que la réservation des hôtels était la tâche la plus complexe.

« Tout est tombé en place lors des derniers mois et nous voilà aujourd’hui avec le match », a-t-il affirmé.

Les Mariners ont obtenu un partenariat avec l’entreprise First and Goal, qui gère le Lumen Field, où les Seahawks, dans la NFL, et les Sounders, dans la MLS, jouent. Le stade et les endroits avoisinants seront utilisés pour des activités avec les partisans.