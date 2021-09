(Milwaukee) Ryan Braun, meneur chez les Brewers de Milwaukee pour les circuits, mais dont la production a été ralentie par les blessures au cours de la seconde moitié de sa carrière de 14 saisons, a annoncé sa retraite.

Associated Press

Braun n’a pas joué de toute la saison et avait révélé au camp d’entraînement qu’il penchait vers la retraite. Le joueur par excellence de la Ligue nationale en 2011 a officialisé sa décision, mardi, dans une vidéo que les Brewers ont publiée sur Twitter.

« Bien qu’il soit difficile de résumer la gamme de mes émotions pour l’instant, ce que je ressens le plus est simple : la gratitude », a confié Braun.

Braun, âgé de 37 ans, a maintenu une moyenne de .296 avec 352 circuits et 1154 points produits. Il se classe deuxième chez les Brewers pour les points produits (1154), les coups sûrs de plus d’un but (809), le total de buts (3525) et les doubles (408). Il se classe troisième pour les points (1080), les coups sûrs (1963), les triples (49), les buts volés (216) et les buts sur balles (586). Il figure au quatrième rang pour les matchs joués (1766).

Braun est devenu joueur autonome lorsque les Brewers ont refusé d’exercer une option mutuelle de 15 millions US à son contrat en octobre dernier. Il a compilé sa pire moyenne en carrière à .233 avec huit circuits et 26 points produits en 39 matchs la saison dernière alors qu’il était aux prises avec un problème au dos.

« J’ai soupesé cette décision pendant de nombreux mois, a dit Braun dans un communiqué publié par l’équipe. Bien que j’aime toujours beaucoup le baseball, le moment est venu pour moi de me retirer. »

Braun a été l’un des meilleurs frappeurs du baseball de 2007 à 2012, mais il n’a jamais plus été le même après avoir été suspendu au milieu de la saison 2013 pour dopage. Il a reconnu avoir pris des substances interdites lors de sa rééducation après une blessure et s’en est excusé.

Les Brewers prévoient honorer Braun lors d’une cérémonie d’avant-match, le 26 septembre, avant d’affronter les Mets de New York lors de leur série finale à domicile en saison régulière.