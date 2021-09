(New York) Vladimir Guerrero Jr. a claqué un 41e circuit et les Blue Jays de Toronto se sont approchés à un match et demi du match éliminatoire, infligeant une défaite de 6-3 aux Yankees de New York.

Associated Press

Boston a ravi le statut de club à domicile aux Yankees en battant les Rays au Fenway Park, grâce à un match extraordinaire de Hunter Renfroe.

Les Yankees n’ont plus qu’un match et demi d’avance sur les Blue Jays, dans la course pour déterminer qui jouera à l’étranger.

Guerrero a produit un 99e point pour les Jays, qui sont invaincus à leurs sept derniers matchs. Les Yankees perdaient pour la cinquième fois de suite.

Depuis leur séquence de 13 gains d’affilée, les Yankees ont été battus neuf fois en 11 occasions.

Teoscar Hernandez a brisé l’égalité de 3-3 avec un simple en septième, faisant marquer Marcus Semien. Ce dernier avait cogné un simple de deux points plus tôt dans le match.

Hernandez a frappé son simple aux dépens de Clay Holmes (6-3).

Jake Lamb a ajouté un ballon sacrifice en huitième, puis Guerrero a mis la touche finale en neuvième.

Guerrero vient de connaître une série de 14 matchs avec au moins un coup sûr. Cela a pris fin mardi. Un jour plus tard, il s’est rendu trois fois sur les sentiers.

Toronto a été défait une seule fois depuis 11 rencontres.

Brett Gardner des Yankees a nivelé le score à 3-3 avec un circuit de trois points, en cinquième.

Alek Manoah a permis trois points et cinq coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

Le gain est allé à Trevor Richards (6-2), le sauvetage à l’Ontarien Jordan Romano, un 16e.

Luis Gil a concédé pas moins de sept buts sur balles en trois manches et un tiers. Il a alloué trois points et un coup sûr.

La série va se conclure jeudi soir, avec un duel entre les droitiers Jose Berrios (7-5) et Nestor Cortes (2-2).

À Boston, Hunter Renfroe a cogné un circuit de deux points dans un gain de 2-1 des Red Sox, contre Tampa Bay.

Il a aussi épinglé deux coureurs sur les buts dont Joey Wendle comme dernier retrait du match, au troisième but.

Un relais fulgurant et de toute beauté, de la part du voltigeur de droite.