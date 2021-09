(Boston) Alex Verdugo a cogné un simple d’un point avec les buts remplis et deux retraits en fin de neuvième manche et les Red Sox de Boston ont vaincu les Indians de Cleveland 4-3, samedi.

Maureen Mullen Associated Press

La claque de Verdugo est passée par-dessus Daniel Johnson au champ droit et est venue gâcher la remontée des Indians, qui avaient créé l’égalité avec une poussée de trois points en début de neuvième.

« Nous jouons un baseball différent présentement, ce qui est très bien. Ça ne me dérange pas, a dit le gérant des Red Sox, Alex Cora. Nous déposons des amortis, nous sommes patients au bâton, nous gardons les choses actives. Nous faisons tout en notre possible pour maximiser l’efficacité de notre formation. »

Les Red Sox avaient pris les devants en septième manche grâce à un circuit de trois points de Rafael Devers, sa 33e longue balle de la campagne.

Bobby Bradley a cogné un double d’un point en début de neuvième, puis Franmil Reyes a créé l’égalité avec un circuit de deux points. Il s’agissait pour Reyes d’un 25e circuit en 2021.

« Les matchs que nous avons disputés contre les Red Sox, à Cleveland et ici, sont toujours de bons matchs, a dit le gérant par intérim des Indians, DeMarlo Hale. Ça peut aller d’un côté comme de l’autre. Cette équipe ne baissera jamais les bras.

« Quand vous avez le dernier tour au bâton, vous avez toujours une dernière chance de l’emporter. Nous espérions nous rendre en prolongation, arracher un point et amener notre stoppeur. »

La victoire est allée au dossier d’Adam Ottavino (5-3). Bryan Shaw (6-7) a encaissé la défaite.

Les Red Sox ont commencé la neuvième manche avec ce qui semblait être une avance confortable de trois points.

Christian Vazquez avait lancé le bal pour les Red Sox en septième avec un simple dans la gauche aux dépens de Nick Wittgren. Il avait atteint le deuxième coussin sur un amorti sacrifice de Jack Lopez. Après un roulant de Jonathan Arauz, Blake Parker a remplacé Wittgren sur le monticule et a donné une passe gratuite à Kyle Schwarber. Devers a enchaîné en claquant un tir par-dessus le mur au champ centre gauche.

« Je veux seulement donner une chance à mon équipe de gagner, a dit Devers avec l’aide d’un interprète. Lors de mes présences au bâton précédentes (deux retraits sur des prises et un roulant), j’obtenais de bons tirs pour m’élancer. J’ai donc voulu bien exécuter mon élan et cogner la balle. J’ai été chanceux d’y arriver et de produire des points. »

Les Indians ont remonté la pente en début de neuvième aux dépens d’Ottavino. Reyes a claqué un circuit après deux retraits en tant que frappeur suppléant, après que Jose Ramirez eut commencé la manche avec un simple et croisé le marbre sur un double de Bradley.

En fin de neuvième, Travis Shaw a commencé la séquence victorieuse avec un simple à l’avant-champ aux dépens de Shaw. Après deux retraits, Devers a soutiré un but sur balles et Alex Young a remplacé Shaw sur les sentiers. Après un but sur balles intentionnelles à J. D. Martinez, Verdugo a mis fin à la rencontre en plaçant la balle en lieu sûr.

Les Red Sox ont remporté leurs quatre derniers matchs.