Eric Haase et Matt Manning

PHOTO JOSE JUAREZ, ASSOCIATED PRESS

(Détroit) Victor Reyes a brisé l’impasse avec un circuit à l’intérieur du terrain et les Tigers de Detroit ont battu les Blue Jays de Toronto 2-1, vendredi.

Associated Press

Face à Tim Mayza (4-2) en huitième, Reyes, frappeur suppléant, a cogné la balle dans l’allée du champ centre droit.

Le voltigeur de centre Josh Palacios a fait le pari risqué de plonger pour essayer de capter la balle. Un mauvais choix, car la balle s’est rendue loin à la piste d’avertissement.

Corey Dickerson a remis à l’intercepteur Marcus Semien, dont le relais au marbre a été beaucoup trop haut. Reyes serait probablement arrivé à temps, de toute façon.

Solide club à domicile, les Tigers ont porté leur fiche au Comerica Park à 34-30. Leur rendement global est 62-67.

Vladimir Guerrero fils a produit le point des Jays avec un 21e double, en troisième.

Dès la manche suivante, Miguel Cabrera a nivelé le score en poussant Jeimer Candelario à la plaque avec un simple.

Une demi-manche plus tôt, Derek Hill a sauté à la clôture et a privé Kevin Smith d’un double ou d’un circuit, au champ centre.

Steven Matz des Blue Jays a bien fait en six manches, allouant un point et quatre coups sûrs.

Son vis-à-vis Matt Manning a bien lancé également : six manches, un point et six coups sûrs, avec cinq retraits sur des prises.

Le gain est allé à Jose Cisnero (3-4) et le sauvetage à Gregory Soto, un 16e.

Samedi, Alek Manoah sera confronté à Jose Urena.