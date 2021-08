Brandon Crawford (35) et LaMonte Wade Jr.

(Oakland) Le frappeur suppléant LaMonte Wade fils a claqué une longue balle de deux points en neuvième manche, aidant les Giants de San Francisco à l’emporter 6-5 contre les Athletics d’Oakland, samedi.

Michael Wagaman La Presse Canadienne

Brandon Belt a soutiré un but sur balles à Lou Trivino (5-5) et il a été remplacé sur les sentiers par Mike Yastrzemski. Wade a suivi avec son 16e circuit de la saison.

Kris Bryant, Belt et Darin Ruf ont également réussi un coup de quatre buts pour les Giants, qui tiraient de l’arrière 5-2 après six manches. La troupe de San Francisco a gardé son avance d’un match et demi sur les Dodgers de Los Angeles au sommet de la section Ouest de la Nationale.

Starling Marte a cogné deux doubles pour les Athletics, poursuivant sa bonne séquence depuis la pause du match des étoiles. Josh Harrison a ajouté un double d’un point.

Les Athletics ont glissé à trois matchs et demi derrière les Astros de Houston et le premier rang de la section Ouest de l’Américaine. La troupe d’Oakland a amorcé la journée avec une avance d’un demi-match sur les Red Sox de Boston pour la dernière place donnant accès aux séries.

Le circuit de deux points de Bryant aux dépens de Sean Manaea a réduit l’avance des Athletics à 3-2, mais Harrison a poussé Matt Olson au marbre grâce à un double en troisième manche. Sean Murphy a accentué l’avance des siens à la suite d’un mauvais lancer du partant des Giants, Kevin Gausman.

Belt et Ruf ont frappé des circuits consécutifs contre Andrew Chafin, en septième manche.

Tyler Rogers (4-1) a retiré trois adversaires pour ajouter la victoire à sa fiche. Jake McGee a fermé les livres en neuvième manche pour enregistrer un 27e sauvetage.

Gausman a connu un autre départ inégal. Le droitier étoile a alloué cinq points, dont deux mérités, et six coups sûrs en trois manches et deux tiers de travail.

En sept départs depuis le retour de la pause du match des étoiles, Gausman n’a atteint la sixième manche qu’à une seule reprise.