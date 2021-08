Le lanceur Andrew Heaney et Anthony Rizzo

(New York) De retour après une absence liée à la COVID-19, Anthony Rizzo a cogné un simple de deux points et les Yankees de New York ont remporté un sixième match de suite, mercredi, infligeant un revers de 5-2 aux Red Sox de Boston.

Mike Fitzpatrick Associated Press

Rizzo était inactif depuis le 8 août, ayant obtenu un test positif au virus.

Les New-Yorkais ont égalé leur meilleure séquence de la saison. Ils ont été invaincus du 18 au 23 mai.

Andrew Velazquez, un athlète du Bronx, a réussi deux simples d’un point pour les Yankees.

Loin à l’arrêt-court, il a aussi été l’artisan du dernier retrait du match, sur un roulant de Kevin Plawecki.

À genoux au moment de saisir la balle, Velazquez s’est relevé en un éclair et a relayé avec force au premier but. Rizzo a maîtrisé le bond et Plawecki a été retiré de justesse, au grand plaisir des 39 166 partisans.

Lucas Loetge a récolté le sauvetage.

Il est venu en relève à Aroldis Chapman après deux retraits, avec deux coureurs sur les buts.

Chapman revenait au jeu après une inflammation au coude gauche. Il a donné un point, deux coups sûrs et un but sur balles.

Andrew Heaney (8-8) n’a donné qu’un point et deux coups sûrs en sept manches.

Xander Bogaerts et Hunter Renfroe ont cogné des circuits pour Boston.

Nick Pivetta (9-6) a été chassé après une manche et deux tiers. Il a été victime de quatre points et quatre coups sûrs, allouant aussi trois buts sur balles.