(Anaheim) Justin Upton et Phil Gosselin ont tous deux produit deux points et les Angels de Los Angeles ont battu les Blue Jays de Toronto 6-3, mardi, dans le premier match d’un programme double.

Joe Reedy Associated Press

La première partie d’une série de quatre entre les deux équipes n’a pas donné lieu à un circuit de Shohei Ohtani ou Vladimir Guerrero fils, les deux meneurs à ce chapitre dans les Majeures.

Les Blue Jays jouaient en tant qu’équipe « à domicile » au Angel Stadium, pour rattraper un match annulé au mois d’avril. Les Angels seront les hôtes officiels de la deuxième rencontre du programme double.

Guerrero fils a commis une erreur coûteuse sur un ballon de Jo Adell en cinquième manche. Il a été incapable de suivre la balle derrière le premier but et l’a échappée de son gant, permettant aux Angels de porter leur avance à 4-1.

Upton a été le premier à inscrire les Angels au pointage avec un simple de deux points en troisième. Après avoir vu les Blue Jays se rapprocher au pointage à 4-3, les Angels ont riposté avec un simple de deux points de Gosselin en sixième.

Le lanceur droitier Chris Rodriguez n’a alloué qu’un simple aux Blue Jays en quatre manches, à son premier départ en carrière au Angel Stadium. Il a accordé six coups sûrs et deux buts sur balles et a retiré deux frappeurs sur des prises. En quatrième manche, il a limité George Springer à une frappe au sol, alors que les buts étaient remplis, permettant aux Angels de mettre fin à la manche avec un double jeu.

« Mon expérience de releveur m’a beaucoup aidé, a expliqué Rodriguez. Je voulais une balle au sol, et je l’ai eue. »

Junior Guerra (3-2) a mérité la victoire avec un blanchissage en sixième manche et Raisel Iglesias a récolté son 25e sauvetage de la saison.

Les deux parties du programme double ne sont longues que de sept manches en raison des règles liées à la pandémie.

Marcus Semien a cogné trois coups sûrs, dont un double d’un point en troisième pour rapprocher les Blue Jays à 2-1.

Steven Matz (9-7) a occupé le monticule pendant quatre manches et un tiers pour les Blue Jays. Il a accordé quatre points, dont deux mérités, et six coups sûrs. Le lanceur gaucher a passé cinq frappeurs dans la mitaine et a alloué trois buts sur balles.

« Je ne retiens pas nécessairement du match que c’était un mauvais départ, a affirmé Matz. Ils se sont battus et ils ont frappé quelques simples dans le champ intérieur. »

Les Blue Jays se sont rapprochés à 4-3 en cinquième grâce à un simple de Teoscar Hernández, sur lequel Marcus Semien a marqué, et un triple d’un point de Corey Dickerson dans la portion gauche du champ centre.