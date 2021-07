Baseball

COVID-19

Des tests positifs forcent le report du duel Red Sox-Yankees

(New York) Le premier match de la série entre les Red Sox de Boston et les Yankees de New York, qui était prévu jeudi soir, a été reporté en raison d’un test de COVID-19 positif parmi les lanceurs vaccinés des Yankees Jonathan Loaisiga, Nestor Cortes fils et Wandy Peralta.