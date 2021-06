Aaron Judge, à droite, et Aroldis Chapman

Un triple jeu pour terminer et remporter le match

(New York) Les Yankees de New York ont réussi un troisième triple jeu cette saison et ils ont battu les Athletics d’Oakland 2-1, dimanche.

Jake Seiner La Presse Canadienne

Gary Sánchez a gâché la belle performance de Sean Manaea en claquant un double de deux points en sixième manche pour les Yankees. Jonathan Loaisiga (7-2) et Lucas Luetge ont laissé l’avance de 2-1 aux mains du stoppeur Aroldis Chapman, en neuvième.

Chapman a donné un but sur balles à Jed Lowrie et Chad Pinder. Sean Murphy a ensuite frappé une balle directement vers le joueur de troisième coussin des Yankees, Gio Urshela.

Urshela a touché son but, il a lancé la balle à DJ LeMahieu, qui l’a envoyé au premier coussin pour devancer Murphy.

Les Yankees avaient également réussi un triple jeu contre les Blue Jays de Toronto, jeudi, et contre les White Sox de Chicago, le 21 mai. Ils ont égalé le record pour le plus grand nombre de triples jeux au cours d’une même saison.

Il s’agissait d’un 16e sauvetage en 18 occasions pour Chapman. Les Athletics ont perdu une première série à l’étranger cette saison.

Loaisiga a mis fin à la menace en sixième manche, après que le partant des Yankees Jordan Montgomery se soit mis dans un bourbier. La formation new-yorkaise a gagné cinq de ses six dernières sorties.

Manaea (6-3) a retiré 11 adversaires sur des prises, un sommet en carrière, et Matt Olson a cogné une longue balle pour les Athletics, qui ont encaissé un deuxième revers consécutif.

Manaea a dominé les Yankees pendant la majorité de ses cinq manches et un tiers au monticule. Il a alloué deux points, trois coups sûrs et deux buts sur balles.

Olson a frappé son 20e circuit de la saison, en première manche, expédiant une balle rapide de Montgomery au champ centre pour ouvrir le pointage.

Montgomery a lancé jusqu’en cinquième manche sans trop de tracas, mais il s’est mis dans l’embarras en sixième. Il a donné un but sur balles à Mark Canha et il a accordé un simple à Olson après un retrait. Loaisiga a forcé deux roulants pour garder le score inchangé.

Montgomery a permis trois coups sûrs et deux buts sur balles. Il a passé huit joueurs des Athletics dans la mitaine.