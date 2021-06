(San Francisco) Wilmer Flores a réussi quatre coups sûrs, dont deux des quatre circuits des Giants de San Francisco, qui ont écrasé les Phillies de Philadelphie 11-2, dimanche.

Michael Wagaman La Presse Canadienne

Brandon Crawford a cogné sa 16e longue balle de la campagne et Mike Yastrzemski a lui aussi frappé un circuit pour les Giants. Leurs 107 coups de quatre buts cette saison les placent à égalité au sommet des Majeures avec les Blue Jays de Toronto.

Sammy Long (1-0), un gaucher de 25 ans qui a effectué ses débuts dans les Majeures le 9 juin, a gagné à son premier départ en carrière. Long a accordé deux points, quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches.

J. T. Realmuto a claqué un circuit et il a obtenu trois des quatre coups sûrs des Phillies, qui ont perdu quatre de leurs six dernières sorties.

Zach Eflin (2-6) a alloué sept points, dont six mérités, et neuf coups sûrs en cinq manches. Il montre une fiche de 0-5 à ses sept derniers départs pour la formation de Philadelphie.

Yastrzemski a cogné une longue balle de deux points en première manche pour une deuxième journée de suite. Flores a frappé un circuit en première et en cinquième manche.

Crawford a ajouté une claque de deux points en troisième manche et il n’est plus qu’à cinq circuits de son sommet personnel, établi en 2015. Crawford a réussi un double de deux points en neuvième et il n’a besoin que de quatre points produits pour devancer JT Snow au neuvième rang de l’histoire des Giants à ce chapitre.

Le joueur d’arrêt-court a également réalisé un superbe jeu défensif en troisième manche, captant la balle à main nue avant de retirer Luke Williams au premier coussin.

Realmuto est passé à un triple de réussir un carrousel. Il a frappé un double en première manche, un circuit en troisième et un simple en sixième.