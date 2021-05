PHOTO MIKE CARLSON, ASSOCIATED PRESS

(Dunedin) Le neuvième frappeur Alejandro Kirk a mené les Blue Jays avec quatre points produits, vendredi, aidant Toronto à l’emporter 13-5 face aux Braves d’Atlanta.

Associated Press

Kirk a claqué des circuits de deux points lors des quatrième et cinquième manches.

Bo Bichette, Randal Grichuk et Teoscar Hernandez ont aussi cogné la longue balle pour les Jays, qui menaient 10-0 après six manches.

C’est une longue balle de trois points de Hernandez qui a amené le score à ce point.

Hernandez revenait au jeu. Le voltigeur a été absent durant trois semaines après avoir contracté la COVID-19.

« Ce n’était pas agréable, a confié Hernandez. Ç’a mal été pendant quatre ou cinq jours, puis c’est revenu à la normale. »

Sa femme a d’abord contracté la COVID-19, puis leur fils a aussi obtenu un test positif. Les deux sont rétablis.

Hernandez a fait de la fièvre, en plus de ressentir des raideurs et des maux de tête.

PHOTO KIM KLEMENT, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Teoscar Hernandez

Hernandez comptait se faire vacciner tôt en avril, mais il est devenu malade avant de pouvoir être vacciné.

Il a reçu une première dose il y a quelques jours.

« Je suis heureux d’être ici et de retrouver mes coéquipiers », a t-il dit.

En 2020, Hernandez a claqué 16 circuits et a produit 34 points, frappant pour ,289. Il a aussi volé six buts.

Toronto a obtenu 14 coups sûrs, dont trois de Lourdes Gurriel fils.

George Springer a récolté un premier coup sûr dans l’uniforme torontois, un simple.

Robbie Ray (1-1) a permis deux points et cinq coups sûrs en six manches et deux tiers, retirant cinq frappeurs sur des prises.

En quatre manches, Drew Smyly (0-2) a donné six points, sept coups sûrs et quatre buts sur balles.

Ozzie Albies a frappé un circuit de deux points dans une cause perdante.

Samedi soir, Charlie Morton (2-1) fera face à des Jays qui vont déléguer un releveur pour commencer le match.