(New York) Le baseball majeur pourrait demander aux environs de 2,2 milliards pour une équipe d’expansion, bien qu’on ne planifie pas ajouter un ou des nouveaux clubs pour l’instant.

Associated Press

Le commissaire Rob Manfred s’exprimait mardi en ligne via SporticoLive, au sujet d’estimations des évaluations des équipes.

La société a estimé la valeur moyenne d’une organisation à 2,2 milliards, avec au premier rang les Yankees de New York, à 6,75 milliards.

Le Colorado et Miami ont payé 95 millions chacun pour se joindre aux grandes ligues en 1993 ; cinq ans plus tard, le prix a été 130 millions pour l’Arizona et Tampa Bay.

Manfred a souvent répété que la MLB n’envisagerait pas une expansion tant que les Athletics et les Rays n’auraient pas obtenu de nouveaux stades.

Les A’s ont proposé un stade dans le secteur du Howard Terminal, au centre-ville d’Oakland.

Les Rays ont dit qu’ils exploreraient l’idée d’une saison partagée entre la région de Tampa Bay et Montréal à partir de 2028, après l’expiration de leur bail au Tropicana Field.

Aucun plan n’a été finalisé.

Manfred a mentionné Montréal, Charlotte, Las Vegas, Nashville, Portland et Vancouver comme villes candidates à une expansion.

« Si en fait ces actifs valent en moyenne 2,2 milliards, c’est un peu un repère de départ en termes d’évaluation des opportunités d’expansion », a déclaré Manfred.

« Du point de vue des propriétaires existants, l’expansion n’est pas purement un ajout, a t-il dit. Il y a d’énormes flux de revenus partagés qui sont dilués (avec 32 clubs et non 30) — si cela résultait de l’expansion, cela doit également être pris en compte. »