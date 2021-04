PHOTO JEFF ROBERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Houston) Les Astros de Houston ont annoncé mercredi le rappel du joueur d’avant-champ québécois Abraham Toro.

Frédéric Daigle

La Presse Canadienne

Le rappel de Toro a été rendu nécessaire en raison des nombreux joueurs dont le nom se trouve sur la liste des blessés. Mercredi, les Astros ont inscrit les noms de Yordan Alvarez, Jose Altuve, Alex Bregman, Robel Garcia et Martin Maldonado afin de se plier aux protocoles sanitaires en matière de COVID-19 du Baseball majeur.

Le gérant, Dusty Baker, a indiqué que tous ces joueurs avaient reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19.

Le directeur général, James Click, a pour sa part déclaré qu’il était impossible pour l’instant de dire si un joueur avait été contaminé ou s’il avait été en contact étroit avec une personne infectée, ce que le traçage, actuellement effectué, pourra déterminer.

En plus de Toro, les Astros ont rappelé le joueur d’avant-champ Taylor Jones et le receveur Garrett Stubbs, tandis que les contrats du joueur d’avant-champ Alex De Goti et du voltigeur Ronnie Dawson ont été ajoutés à la formation des Majeures.

Tous ces joueurs se trouvaient au sein de la formation de réserve.

Après avoir été rappelé à la fin de la saison 2019 et avoir disputé 33 matchs au cours de la saison écourtée 2020, Toro avait été retranché après le dernier camp d’entraînement.

En 58 matchs dans les Majeures, il présente des moyennes offensives de seulement ,182/,269/,327, avec cinq circuits et 18 points produits.

Avant son rappel en 2019, il avait été étincelant au niveau AAA, avec des moyennes de ,324/,411/,527 ; 17 circuits et 80 points produits en 114 rencontres.