(Baltimore) J. D. Martinez a été retiré de la liste des joueurs tenus à l’écart en raison de la COVID-19 juste à temps pour le match des Red Sox de Boston contre les Orioles de Baltimore dimanche, et il a frappé trois circuits pour mener son équipe vers une victoire de 14-9.

Todd Karpovich

Associated Press

Les Red Sox ont remporté leurs six derniers matchs.

Martinez a eu l’occasion d’égaler un record en frappant un quatrième circuit dans un même match en neuvième manche, mais il a été retiré sur élan. Il est le dernier frappeur du Baseball majeur à avoir réussi l’exploit, lui qui avait claqué quatre longues balles le 4 septembre 2017 pour les Diamondbacks de l’Arizona.

Il était à l’époque le 18e frappeur de l’histoire du Baseball majeur à l’avoir fait.

Le voltigeur de 33 ans était de retour dans la formation, lui qui avait été placé sur la liste des joueurs tenus à l’écart en raison de la COVID-19 samedi. Il avait éprouvé des symptômes de grippe, mais des résultats de tests lui ont permis de revenir au jeu dimanche.

Martinez a réussi quatre coups sûrs en six présences au bâton, produisant quatre points.

Il a frappé des circuits en solo en troisième, sixième et huitième manches, en plus d’ajouter un simple en cinquième qui a permis à Enrique Hernandez de venir marquer.

Rafael Devers a frappé deux circuits et Alex Verdugo a claqué une longue balle bonne pour trois points en troisième pour les Red Sox, qui ont complété le balayage de la série de trois matchs entre les deux équipes.

Devers a réussi un circuit dans trois matchs consécutifs pour la deuxième fois de sa carrière. Les Red Sox n’avaient claqué que sept longues balles depuis le début de la saison, avant la rencontre de dimanche.

Nick Pivetta (2-0) a alloué quatre points et sept coups sûrs avec sept retraits sur des prises et trois buts sur balles en six manches au monticule.

Maikel Franco et Trey Mancini ont frappé des circuits de trois points pour les Orioles, tandis que Ryan McKenna a cogné un triple en sixième pour obtenir son premier coup sûr en carrière dans le Baseball majeur.

La défaite est allée à la fiche de Jorge Lopez (0-2), qui a accordé huit points et sept coups sûrs en seulement quatre manches.