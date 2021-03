PHOTO PRESTON STROUP, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Bobby Brown, joueur d’avant-champ qui a joué au sein de cinq éditions championnes des Yankees de New York avant de devenir cardiologue, puis président de la Ligue américaine, est décédé à l’âge de 96 ans.

Associated Press

Les Yankees ont indiqué qu’il décédé jeudi, à Forth Worth, au Texas.

Brown a joué avec les Yankees de 1947 à 1954. Yogi Berra était son cocham, breur. Il a passé huit saisons dans les Majeures, disputant un sommet personnel de 113 rencontres en 1948, frappant pour ,300 avec trois circuits et 48 points produits. En carrière, il a maintenu une moyenne offensive de ,279, avec 22 circuits et 237 points produits.

Il a été président de la Ligue Américaine de 1984 à 1994.

Le commissaire du baseball, Rob Manfred, a dit de lui qu’il avait été un « Yankee fier » et une « étoile discrète ».

« Le Dr Bobby Brown a vécu une vie extraordinaire, remplie de grands accomplissements sur les terrains de baseball, ainsi que comme leader et dirigeant de notre sport », a-t-il ajouté par communiqué.

Brown est né le 25 octobre 1924, à Seattle et il a étudié à la même école secondaire que Joe DiMaggio, à San Francisco. Il s’est enrôlé dans la Marine en 1943, avant de signer un contrat avec les Yankees en 1946.

Il a poursuivi son service médical quand il a été mobilisé par le Corps médical de l’Armée, en plein cœur de la saison 1952. Il a été envoyé pendant 19 mois servir pendant la Guerre de Corée. Il a joué 28 matchs de plus pour les Yankees en mai et juin 1954 avant de prendre sa retraite.

Il laisse dans le deuil son fils, Dr Pete Brown, ses filles Beverley Dale et Kaydee Bailey, 11 petits-enfants et de nombreux arrières-petis-enfants. Son épouse pendant plus de 60 ans, Sara, est décédée en 2012.