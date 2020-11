PHOTO MIKE CARLSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Phillies ont perdu 145 millions US en raison de la pandémie

(Philadelphie) Les Phillies de Philadelphie auraient encaissé des pertes de 145 millions US pendant la saison 2020 écourtée et disputée devant des gradins vides en raison de la pandémie de la COVID-19, selon une personne au courant des finances de l’équipe.

Rob Maaddi

Associated Press

La personne a parlé samedi à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat puisque l’équipe n’a pas dévoilé ces chiffres.

Les Phillies sont à la recherche d’un directeur général pour remplacer Matt Klentak et devront prendre d’importantes décisions concernant l’avenir du receveur J. T. Realmuto et de l’arrêt-court Didi Gregorious. Les deux sont des joueurs autonomes et le gestionnaire des Phillies John Middleton a affirmé le mois dernier que le climat économique de la ligue aura un impact sur la capacité de l’équipe à dépenser pendant la saison morte.

Bryce Harper a signé un contrat de 13 ans et 330 millions avec les Phillies en 2019.

Les Phillies ont compilé un dossier de 28-32 la saison dernière et ils sont passés à un match de mettre fin à une disette de neuf saisons sans participation aux séries. Les Phillies n’ont pas connu de saison gagnante depuis une séquence de cinq titres de section de suite, deux championnats de la Nationale et un titre de la Série mondiale entre 2007 et 2011.