(Arlington) Corey Seager a frappé deux circuits et il a produit quatre points, aidant les Dodgers de Los Angeles à vaincre les Braves d’Atlanta 7-3, vendredi soir, dans le cinquième match de la série de championnat de la Nationale.

La Presse Canadienne

Seager s’est avéré la bougie d’allumage des Dodgers, qui faisaient face à l’élimination. Les Braves mènent malgré tout la série 3-2 et le sixième duel aura lieu samedi après-midi.

Il s’agit d’une très bonne série de championnat pour le joueur d’arrêt-court des Dodgers, qui a placé huit balles en lieu sûr en 20 présences au marbre, avec quatre circuits et 10 points produits.

Le match a plutôt mal commencé pour l’équipe californienne, alors que le partant A. J. Minter a retiré sept adversaires sur des prises en trois manches, mais Seager a donné le ton avec une longue balle en quatrième. L’attaque des Dodgers s’est ensuite mise en marche contre la relève des Braves.

En contrepartie, les releveurs des Dodgers n’ont pratiquement rien donné aux joueurs d’Atlanta, après que le partant Dustin May eut éprouvé des difficultés lors de ses deux manches au monticule.

Les Braves tentent d’accéder à la Série mondiale pour une première fois depuis 1999 alors que les Dodgers cherchent à retourner à la classique automnale pour une troisième fois en quatre ans.

Les hommes de Brian Snitker n’ont pas mis de temps avant de reprendre là où ils avaient laissé la veille, dans un gain facile de 10-2, et ils ont profité de leur premier tour au bâton pour prendre les commandes de la partie.

Freddie Freeman a claqué un double et il s’est rendu au troisième but à la suite d’une balle passée. Après un but sur balles à Marcell Ozuna, Travis d’Arnaud pensait bien avoir frappé un circuit, mais Mookie Betts a finalement saisi la balle à la piste d’avertissement, ce qui a permis à Freeman de croiser le marbre.

Les Braves ont menacé à nouveau en deuxième manche et ils ont ajouté un point à leur total quand Cristian Pache a réussi un simple au centre. Dansby Swanson, qui avait soutiré un but sur balles pour amorcer la manche, est venu marquer pour doubler le pointage à 2-0.

Transportée par le brio de Minter, l’équipe d’Atlanta a poursuivi sur sa lancée en troisième manche. Ozuna et d’Arnaud ont tour à tour cogné un simple et ils ont avancé de 90 pieds à la suite d’un roulant d’Ozzie Albies. Betts a toutefois aidé la cause de son releveur Joe Kelly en effectuant un bel attrapé pour retirer Swanson et il a lancé la balle au marbre. Ozuna, qui avait quitté le troisième but prématurément, s’est compromis dans un double-jeu pour mettre fin à la manche.

Cette étincelle a semblé réveiller les Dodgers dès la manche suivante. Seager, le premier frappeur en quatrième, a catapulté une balle rapide de Tyler Matzek par-dessus la clôture du champ centre pour réduire l’écart à 2-1.

En sixième manche, c’est une fois de plus la longue balle qui a fourni les points à la formation californienne. Le releveur des Braves Will Smith a affronté son homonyme Will Smith des Dodgers et c’est le frappeur qui a eu le dessus grâce à un circuit de trois points au champ centre gauche.

Les Dodgers ont planté le dernier clou dans le cercueil des Braves en ajoutant trois autres points en septième manche, face au releveur Jacob Webb. Webb a retiré sur des prises AJ Pollock et Joc Pederson au bâton et semblait en voie de conclure cette manche facilement, mais Chris Taylor a cogné un double et Betts l’a poussé au marbre à la suite d’un simple. Seager a porté la marque à 7-2 en expédiant une autre balle rapide loin dans les gradins de droite.