Austin Riley (27) et Ronald Acuna Jr. (13)

(Arlington) Austin Riley a dénoué l’impasse grâce à un circuit en neuvième manche, aidant les Braves d’Atlanta à vaincre les Dodgers de Los Angeles 5-1, lundi soir.

La Presse Canadienne

Riley, le neuvième frappeur dans la formation des Braves, a catapulté une balle rapide du releveur Blake Treinen à 448 pieds du marbre, procurant une avance de 2-1 aux siens.

La formation d’Atlanta ne s’est pas arrêtée là. Ronald Acuna fils a suivi avec un double et il a croisé le marbre après que Marcell Ozuna eut claqué un simple. Jake McGee a remplacé Treinen, mais il a accordé une longue balle de deux points à Ozzie Albies.

PHOTO KEVIN JAIRAJ, USA TODAY SPORTS Ronald Acuna Jr. (13)

Dans ce duel opposant les deux meilleures équipes des Majeures cette saison au chapitre des points et des circuits _ et dans la première série de championnat de la Nationale depuis 2007 à mettre en vedette deux équipes invaincues en séries _ les Braves ont offert une autre impressionnante performance au monticule.

Will Smith, le troisième lanceur des Braves, a été parfait en huitième manche avant que Mark Melancon ferme les livres. La troupe d’Atlanta a alloué un total de six points en six parties depuis le début des séries.

Avant la neuvième manche, les seuls points du match avaient été inscrits grâce à la longue balle. Freddie Freeman a ouvert le pointage pour les Braves à la suite d’un circuit en solo en première manche et Kiké Hernandez l’a imité pour les Dodgers en cinquième.

Le deuxième affrontement aura lieu mardi soir. Les Braves enverront la recrue Ian Anderson sur la butte tandis que les Dodgers confieront la balle au triple gagnant du trophée Cy-Young Clayton Kershaw.

Pour une première fois depuis le 12 mars, quand les camps printaniers ont été suspendus en raison de la pandémie de COVID-19, il y avait des spectateurs dans les gradins. Le premier match de cette série de championnat, la première impliquant les Braves depuis 2001, s’est donc déroulé devant 11 500 partisans au nouveau stade des Rangers du Texas.

-Par Stephen Hawkins, The Associated Press