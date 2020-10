(San Diego) Manuel Margot a claqué un circuit de trois points après que les Astros de Houston eurent commis une erreur cruciale et les Rays de Tampa Bay ont gagné 4-2, lundi, pour prendre les devants 2-0 dans la série de championnat de l’Américaine.

La Presse Canadienne

Margot a frappé un circuit contre Lance McCullers fils après deux retraits en première manche. Une manche plus tard, il a effectué un spectaculaire attrapé dans le champ droit, passant même par-dessus la clôture délimitant le terrain des gradins situés près de la zone des fausses balles.

Margot s’est relevé et a pointé le gant en l’air pour montrer à l’officiel qu’il avait bel et bien capté la balle, et ce, après un sprint sur une distance de 102 pieds.

Margot a pu cogner sa longue balle en raison d’un mauvais relais du joueur de deuxième but des Astros José Altuve et d’un peu de nonchalance du joueur de premier but Yuli Gurriel lors d’un roulant de Ji-Man Choi. La manche aurait dû se terminer sur ce jeu, mais l’erreur a coûté cher.

Le vétéran lanceur de 36 ans Charlie Morton, qui a aidé les Astros à remporter la Série mondiale en 2017, a porté à 4-0 sa fiche et à 0,90 sa moyenne de points mérités au cours de deux dernières années en séries avec les Rays.

La troupe de Tampa Bay a dû résister à une tentative de remontée des Astros en neuvième manche. Le releveur Nick Anderson a rempli les sentiers à deux occasions. Un point est venu marquer quand George Springer s’est commis dans un double-jeu. Après avoir permis un but sur balles à Altuve et à Michael Brantley, Anderson a forcé Alex Bregman à frapper une chandelle pour mettre fin à la rencontre.

Le troisième affrontement de cette série quatre de sept aura lieu mardi soir. Les Rays enverront Tyler Glasnow au monticule et il fera face à José Urquidy.

Comme la série est disputée sur un site neutre, à San Diego, les Astros agiront à titre d’équipe à domicile au cours des deux prochaines parties et pour la cinquième, si elle est nécessaire.

À un certain moment, McCullers a retiré 14 frappeurs de suite, dont neuf sur des prises, avant d’accorder un coup de quatre buts à Mike Zunino, en septième manche. Le partant des Astros a terminé le match avec 11 retraits au bâton.

Le joueur d’arrêt-court des Astros Carlos Correa a frappé une longue balle contre Pete Fairbanks, en sixième manche. Il s’agissait de son cinquième circuit des séries.

La formation texane se retrouve en série de championnat de l’Américaine pour une quatrième année consécutive et elle tente d’atteindre la Série mondiale pour une troisième fois pendant cette séquence.

Les Rays cherchent à accéder à la classique automnale pour une première fois depuis qu’ils ont perdu contre les Phillies de Philadelphie, en 2008.

-Par Bernie Wilson, The Associated Press