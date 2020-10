(San Diego) Gleyber Torres a frappé un circuit de deux points et les Yankees de New York ont battu les Rays de Tampa Bay 5-1, jeudi, ce qui veut dire que la série a besoin d’un cinquième et ultime match.

Jean-François Tremblay

La Presse Canadienne

L’affrontement décisif aura lieu vendredi à 19 h 10, au Petco Park.

Les lanceurs partants devraient être Gerrit Cole et Tyler Glasnow. Ce dernier a lancé aussi récemment que mardi, effectuant 93 tirs.

Les vainqueurs vont se mesurer aux Astros de Houston, en série de championnat de l’Américaine.

Les hostilités vont commencer dimanche soir, encore là au domicile des Padres.

Les Yankees tentent de participer à la série de championnat de l’Américaine pour la troisième fois en quatre saisons.

Les Rays veulent y être pour la première fois depuis 2008, l’année où ils ont atteint la Série mondiale.

Torres a porté le score à 4-1 en sixième, après un simple de Brett Gardner.

New York a inscrit deux points au tableau en deuxième. Luke Voit a entamé la manche avec une longue balle. Ryan Thompson a donné trois buts sur balles d’affilée, puis DJ LeMahieu a soulevé un ballon au champ droit.

En saison régulière, Voit a dominé les grandes ligues avec 22 coups de canon.

Une fois de retour au bâton, Tampa Bay a réduit l’écart avec un optionnel, rendu possible après quatre balles à Willy Adames et un double de Kevin Kiermaier.

Torres a fait voyager la balle en sixième et deux manches plus tard, Kyle Higashioka a ajouté un simple d’un point.

Gardner et Torres ont marqué deux fois chacun. Giancarlo Stanton a réussi un double, frappant en lieu sûr dans un septième match de suite.

Les Rays n’ont obtenu que trois coups sûrs, tous face à Jordan Montgomery, qui a lancé durant quatre manches.

Les New-Yorkais ont confié le reste du match à Chad Green, Zach Britton et Aroldis Chapman.

En une manche et deux tiers, Thompson a permis deux points, deux coups sûrs et trois buts sur balles.

Ryan Yarbrough est allé chercher 15 retraits et a gardé les siens dans le match, n’allouant que deux points.

Après avoir cogné un circuit dans trois matchs d’affilée, Randy Arozarena a connu une soirée de 0 en 4.

—Avec l’Associated Press