(Arlington) Corey Seager a cogné trois coups sûrs et a marqué le point déterminant alors que les Dodgers de Los Angeles ont gagné 6-5 face aux Padres de San Diego, mercredi, prenant ainsi une avance de 2-0 dans la série de deuxième tour.

Schuyler Dixon

Associated Press

Seager a également fourni un but volé et deux doubles, dont une frappe de deux points qui a procuré les devants 2-1 aux siens, en troisième.

En septième, un simple de Max Muncy a permis à Seager de croiser la plaque, ce qui donnait une priorité de 6-3 aux Dodgers.

Los Angeles a toutefois eu beaucoup de difficultés à arracher la victoire.

Kenley Jansen a permis deux points et trois coups sûrs en neuvième, se voyant remplacé par Joe Kelly. Et les buts étaient remplis quand Kelly a fermé les livres, retirant Eric Hosmer sur un roulant.

Cody Bellinger a frappé une longue balle pour les Dodgers, qui pourraient passer au tour suivant dès jeudi. Le match numéro trois débutera à 21 h 08.

Attrapé spectaculaire de Cody Bellinger

Voltigeur de centre, Bellinger a réussi un catch époustouflant à la clôture en septième, privant Fernando Tatis d’une longue balle de deux points. Un attrapé superbe, qui permettait aux Dodgers de conserver les devants, 4-3.

Clayton Kershaw a retiré six frappeurs sur des prises en six manches, accordant trois points et six coups sûrs. Il n’a pas donné de but sur balles.

Hosmer et Manny Machado ont claqué des circuits dans une cause perdante.

La neuvième manche n’a pas été de tout repos.

Après un retrait, Jake Cronenworth a atteint les sentiers grâce à un simple à l’avant-champ. Frappeur suppléant, Mitch Moreland l’a poussé au marbre grâce à un double.

Austin Nola a été retiré sur une fausse balle, mais Trent Grisham a fait marquer Moreland avec un simple.

Kelly a ensuite donné des buts sur balles à Tatis et Machado, avant de régler le cas de Hosmer.