(New York) Il pourra y avoir des partisans pendant la série de championnat de la Nationale et la Série mondiale au Globe Life Field à Arlington, au Texas.

Ronald Blum

Associated Press

Le baseball majeur va rendre disponibles environ 11 500 billets pour chaque match.

Ça représente environ 28 % de la capacité au stade à toit rétractable de 40 518 places des Rangers. Le stade a été inauguré cette année à côté du Globe Life Park, où a joué le club de 1994 à 2019.

En lien à la pandémie, la Série mondiale sera disputée dans un stade neutre pour la toute première fois.

Pour la première fois depuis que les Cards ont battu les Browns au Sportsman’s Park de St. Louis en 1944, un seul stade sera utilisé.

Certains sièges seront en prévente pour les détenteurs de billets de saison des Rangers vendredi et lundi, et d’autres sont réservés pour les ligues majeures et les joueurs.

Les billets coûtent de 40 à 250 $ pour la série de championnat de la Nationale et de 75 à 450 $ pour la Série mondiale.

Un total de 10 550 sièges dans les sections régulières et 950 dans les loges seront vendus par blocs de quatre sièges contigus.

Chaque bloc sera distancé d’au moins 6 pieds et un motif en damier sera utilisé, avec des rangées alternées de sièges au milieu ou aux rangées et aux extrémités.

Aucun siège ne sera vendu dans les six premières rangées à moins de 20 pieds du terrain, des abris ou de l’enclos.

Les amateurs ne seront pas autorisés au niveau le plus bas, réservé au personnel de niveau 1 du baseball majeur, comme les joueurs et les gérants.

Les masques seront obligatoires pour les partisans. Les kiosques de restauration ne vont pas accepter d’argent comptant et ce sera la même chose pour le stationnement.

La série de championnat de la Nationale aura lieu lors de sept jours consécutifs, du 12 au 18 octobre.

La Série mondiale sera présentée du 20 au 28 octobre, avec deux pauses d’un jour : la première entre les deuxième et troisième matchs, l’autre entre les matchs 5 et 6, si la série se rend jusque là.

Toute la saison régulière a eu lieu devant des gradins vides.

Pour la première fois depuis l’interruption des camps le 12 mars, les employés des clubs et les familles des joueurs ont pu assister aux matchs, cette semaine.

Le Globe Life Field a accueilli plus de 50 cérémonies de remise de diplômes.

Les Rangers recommanderont au baseball majeur que le toit soit ouvert si possible, a dit le vice-président exécutif des opérations commerciales Rob Matwick. L’équipe comprend qu’il sera fermé en cas de pluie.

Le baseball majeur ne pense pas obtenir le feu vert de la Californie pour permettre des partisans au Petco Park de San Diego, où se tiendra la série de championnat de la Ligue américaine.