(St. Petersburg) ST. La courte participation des Blue Jays de Toronto aux séries éliminatoires a pris fin de manière brutale, mercredi.

La Presse Canadienne

Les Rays de Tampa Bay ont inscrit sept points contre l’as lanceur Hyun Jin Ryu, en route vers une victoire de 8-2 au Tropicana Field.

Mike Zunino a frappé un circuit de deux points et Hunter Renfroe a cogné un grand chelem pour les Rays, qui ont remporté la série 2-0.

Danny Jansen a fourni la timide réplique des Jays avec deux circuits en solo.

Lors des séries de sections, les Rays affronteront les Indians de Cleveland ou les Yankees de New York. Les Yankees mènent la série 1-0 et le match no 2 avait lieu en soirée mercredi.

Les Blue Jays s’étaient qualifiés en tant que huitièmes têtes de série dans l’Américaine, alors que le Baseball majeur avait augmenté le nombre d’équipes participant aux séries. Le jeune noyau des Jays a progressé cette saison, avant de frapper un mur face aux Rays.

Les Rays ont gagné le premier match 3-1, mardi, malgré seulement quatre coups sûrs. Les Rays ont frappé quatre coups sûrs dès la première manche du deuxième match, mercredi.

Ryu a été méconnaissable. Sa balle rapide n’avait pas autant de vélocité que d’habitude et son contrôle laissait à désirer.

PHOTO CHRIS O’MEARA, AP Hyun-Jin Ryu

Les Rays en ont profité. Manuel Margot a permis à Randy Arozarena de croiser le marbre à l’aide d’un simple, ouvrant le pointage dès la première manche. Ryu a retiré Willy Adames sur des prises avec les buts remplis pour limiter les dégâts.

Kevin Kiermaier a commencé la deuxième avec un simple et il a marqué quand Zunino a frappé un circuit.

Ryu a concédé un double et un but sur balles après deux retraits. Il aurait dû s’en sortir quand Margot a frappé un roulant vers Bo Bichette. Cependant, l’arrêt-court a jonglé avec la balle pour sa deuxième erreur du match, laissant les buts remplis. Renfroe a enchaîné avec un grand chelem.

Tyler Glasnow s’est occupé du reste pour les Rays. Il a retiré huit frappeurs sur des prises en six manches et a accordé deux points, six coups sûrs et un but sur balles.

De son côté, Ryu a été débité de sept points, dont trois étaient mérités, huit coups sûrs et un but sur balles en une manche et deux tiers.

Les Blue Jays participaient aux séries pour une première fois depuis 2016.