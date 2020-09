Cristian Javier (53) et (27)

Carlos Correa a rompu l’égalité à l’aide d’un circuit en solo après deux retraits en septième et les Astros de Houston ont vaincu les Twins du Minnesota 3-1 pour balayer leur série en deux matchs.

Associated Press

Il s’agit d’une 18e défaite consécutive en séries pour les Twins, dont la dernière victoire remonte au premier match de la série de sections de 2004, contre les Yankees de New York.

Ces 18 défaites consécutives constituent un record des Majeures.

Neuf mois après après été condamnés dans le scandale des vols de signaux, les Astros atteignent les séries de sections, à titre de sixième tête de série. La série aura lieu à Los Angeles et les Astros affronteront les A’s d’Oakland ou les White Sox de Chicago.

Kyle Tucker a frappé deux simples bons pour un point chacun dans la victoire.

La recrue Cristian Javier a lancé trois manches sans accorder de point pour récolter sa première victoire en séries. Ryan Pressly a été parfait en neuvième pour récolter le sauvetage.

Marlins 5 Cubs 1

Corey Dickerson a frappé un circuit de trois points contre Kyle Hendricks en septième manche et les Marlins de Miami ont défait les Cubs de Chicago lors du premier match de leur série de premier tour.

Jesus Aguilar a aussi cogné un circuit et Sandy Alcantara a accordé seulement trois coups sûrs en plus de six manches pour les Marlins, qui participent aux séries pour une première fois depuis leur triomphe en Série mondiale en 2003.

Le match no 2 sera présenté jeudi. Yu Darvish sera le partant des Cubs, champions de la section Centrale, tandis que Sixto Sanchez obtiendra le départ pour les Marlins.

Le voltigeur de centre des Marlins Starling Marte a été atteint à la main gauche par une balle rapide en neuvième manche. Marte a vite pris la direction du vestiaire et a été remplacé par Monte Harrison.