Une erreur coûteuse de l’inter Jorge Polanco après deux retraits en neuvième a coulé les Twins du Minnesota, qui ont échappé le premier match face aux Astros de Houston 4-1.

La Presse Canadienne

Avec des coureurs aux premier et deuxième coussins, George Springer a frappé l’offrande de Sergio Romo (0-1) vers l’arrêt-court Polanco. La balle a fait un bond capricieux devant lui, mais ce dernier avait tout son temps pour remettre au deuxième-but Luis Arraez.

Son relais hors cible n’a toutefois pas pu être maîtrisé par Arraez et Yuli Gurriel a pu atteindre sans problème le deuxième sac. Jose Altuve a ensuite soutiré un but sur balles sur un compte de trois balles et deux prises.

Michael Brantley a suivi avec un simple de deux points, son deuxième coup sûr de la rencontre.

Les Astros ont été opportunistes, alors que Gurriel et Alex Correa ont tous deux obtenu des simples chanceux sur d’excellents lancers de Romo hors de la zone des prises. Le droitier a ensuite obtenu deux retraits sur le ballon hors ligne au troisième de Reddick, puis celui à gauche de Martin Maldonado, avant que l’erreur de Polanco n’ouvre les valves.

Aucun des trois points cédés par Romo n’était mérité.

Occasion ratée

Les Twins ont pourtant eu l’occasion de mettre le match hors de portée des Astros dès la première manche, alors qu’ils ont rempli les coussins avec un seul retrait face au partant Zack Greinke.

Eddie Rosario a frappé une solide flèche vers le champ droit, mais directement dans les mains de Gurriel. Alex Bregman a ensuite réalisé un gros jeu, fonçant vers le marbre pour capter à main nue le faible roulant de Miguel Sano avant que son relais ne le devance au premier coussin, étouffant la menace.

Les Twins ont réussi à ouvrir le pointage en fin de troisième. Après deux retraits, Josh Reddick a mal joué la balle frappée en flèche au champ droit par Nelson Cruz. posté au premier, Max Kepler a devancé le relais du voltigeur au marbre pour faire 1-0.

Les Astros ont également profité d’une belle occasion en début de quatrième, alors qu’ils ont rempli les sentiers, mais Reddick a été retiré sur trois prises pour mettre fin à la manche.

Les visiteurs ont créé l’égalité après deux retraits en début de septième quand Springer a poussé Reddick, posté au deuxième, au marbre à l’aide d’un simple au centre.

En fin de neuvième, les Twins ont tenté une remontée face au releveur Framber Valdez (1-0), excellent en cinq manches en relève. Après un retrait, Sano et Polanco ont frappé des simples. Williams Astudillo, venu frapper à la place d’Alex Avila, s’est élancé sur le premier tir. Bregman a capté avant de toucher le troisième coussin et de lancer une prise au premier pour compléter le double jeu.

Valdez n’a concédé que deux coups et deux buts sur balles tout en retirant cinq frappeurs sur des prises.

Donaldson absent

Avant la rencontre, les Twins ont annoncé que le troisième-but Josh Donaldson allait rater cette première ronde en raison d’une blessure au mollet droit.

Donaldson a raté 30 matchs cette saison en raison d’une élongation musculaire et n’est revenu au jeu que le 2 septembre. Il a toutefois été retiré du match de vendredi dernier en première manche en raison de crampes.

Afin de le remplacer dans la formation, les Twins y ont inséré la recrue Alex Kirilloff, qui n’a pas été utilisé mardi.

– Avec l’Associated Press