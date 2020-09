Joey Wendle (18) et Vladimir Guerrero Jr. (27)

(St. Petersburg) Blake Snell a excellé pendant cinq manches et deux tiers et les Rays ont défait les Jays 3-1, mardi, alors que débutait la série de premier tour opposant Toronto et Tampa Bay.

La Presse Canadienne

Snell a permis un seul coup sûr et a retiré neuf frappeurs au bâton.

Manuel Margot a porté le score à 3-0 avec un circuit de deux points en septième, contre A. J. Cole. Joey Wendle avait soutiré un but sur balles.

Les Rays l’ont emporté malgré une mince récolte de quatre coups sûrs.

Pete Fairbanks a récolté le sauvetage alors que Lourdes Gurriel fils était au troisième but, après un double et un mauvais lancer.

Bo Bichette a fait marquer Rowdy Tellez avec un ballon sacrifice, en huitième. Tellez n’avait pas joué depuis qu’il a subi une blessure au genou droit, il y a trois semaines.

Matt Shoemaker a limité les Rays à deux coups sûrs en trois manches. Il en était à son deuxième départ après un mois d’absence, à cause d’inflammation à l’épaule droite.

En quatrième, Robbie Ray a alloué un triple au premier frappeur de la manche, Randy Arozarena. Ce dernier a ensuite croisé la plaque sur un mauvais lancer.

Toronto a menacé après un retrait en septième : Diego Castillo a atteint Vladimir Guerrero fils, puis Gurriel a frappé un simple. Nick Anderson a toutefois disposé de Teoscar Hernandez et Joe Panik.

Snell a remporté le Cy Young de l’Américaine en 2018. Il a constamment pris les devants dans le compte, n’allouant pas de coup sûr avant la sixième, où Alejandro Kirk a entamé la manche avec un simple.

Frappeur de choix, Kirk n’avait pas joué au-delà du niveau A avant cette année. Durant la saison régulière, il a frappé pour ,375 en neuf matchs.

Les Rays sont les mieux classés de l’Américaine en vertu d’un rendement de 40-20. Les Blue Jays ont montré une fiche de 32-28.

Hyun-Jin Ryu sera le lanceur partant lors du deuxième match mercredi, à 16 h. Il sera opposé à Tyler Glasnow.

Si un troisième match est nécessaire, les Jays prévoient donner la balle à Taijuan Walker.

Le releveur canadien Jordan Romano, qui est à l’écart depuis un mois, ne fait pas partie de la formation torontoise pour ce premier tour.