Les Rays l’emportent 5-0 et envoient les Phillies en vacances

(Tampa) Le lanceur recrue Josh Fleming a alloué quatre coups sûrs en six manches et les Rays de Tampa Bay ont éliminé les Phillies de Philadelphie de la course aux séries en l’emportant 5-0, dimanche.

Associated Press

Les Phillies avaient besoin d’une victoire contre les Rays combinée à un revers des Giants de San Francisco et des Brewers de Milwaukee pour participer aux séries pour une première fois en neuf ans. Les Brewers et les Giants ont perdu, mais les Phillies n’ont pas été en mesure de faire leur travail.

La troupe de Philadelphie a été balayée par les Rays et elle a subi un septième revers en huit matchs. Elle a conclu la campagne avec une fiche de 28-32 sous la tutelle de Joe Girardi, qui en était à sa première année à la barre des Phillies.

Fleming (5-0) a donné un but sur balles et il a retiré cinq frappeurs sur des prises pour les Rays, qui ont terminé au sommet du classement de l’Américaine. Ils croiseront le fer avec les Blue Jays de Toronto, mardi.

Pirates 6 Indians 8

Carlos Santana a produit quatre points, dont deux à l’aide d’un double en septième manche, et les Indians de Cleveland sont venus de l’arrière pour battre les Pirates de Pittsburgh 8-6.

La victoire des Indians, combinée à la défaite des White Sox de Chicago face aux Cubs de Chicago, signifie qu’ils auront l’avantage du terrain lors du dernier tour des séries. Les Indians représenteront la quatrième tête de série dans l’Américaine.

Les Pirates menaient 6-2 avant la fin de la sixième manche, quand Franmil Reyes a cogné un circuit de trois points pour mettre fin à la journée de travail de JT Brubaker.

Santana a ensuite donné les devants 7-6 aux Indians avec un coup sûr clé contre Nick Turley. Reyes a ajouté un point d’assurance avec un ballon-sacrifice.

Cubs 10 White Sox 8

Reynaldo Lopez a connu des ennuis et les White Sox de Chicago ont perdu l’avantage du terrain en séries à la suite d’un revers de 10-8 face aux Cubs de Chicago.

Les White Sox ont perdu sept de leurs huit matchs dans le dernier droit pour passer du premier rang de la section Centrale de l’Américaine à la septième tête de série.

Ils ont marqué cinq points en huitième, puis Yasmani Grandal a frappé un circuit de deux points en neuvième pour réduire l’écart à 10-8. Cependant, Andrew Chafin a retiré Nomar Mazara sur des prises avec un coureur sur les buts pour mettre fin à la rencontre.

Champions de la section Centrale de la Nationale, les Cubs avaient donné congé à Anthony Rizzo, Jason Heyward, Willson Contreras et Ian Happ.

Astros 4 Rangers 8

Rougned Odor a cogné deux circuits et les Rangers de Texas ont défait les Astros de Houston 8-4.

Les Astros et les Brewers de Milwaukee sont les deux premières équipes de l’histoire des Majeures à se qualifier pour les séries avec des fiches perdantes, les deux à 29-31.

Odor a cogné un circuit de trois points en quatrième manche et un circuit en solo en cinquième.

En gagnant un troisième match de suite, les Rangers (22-38) ont évité de terminer la saison avec le pire pourcentage de victoires de leur histoire.

Marlins 5 Yankees 0

Les Marlins de Miami ont mis fin à une séquence de 10 saisons perdantes de suite en battant les Yankees de New York 5-0.

Les Marlins (31-29) ont terminé au troisième rang de la section Est de la Nationale et ont hérité de la sixième tête de série dans la Nationale. Ils affronteront les Cubs de Chicago lors du premier tour à leur première participation aux séries depuis leur triomphe face aux Yankees en Série mondiale en 2003.

Jazz Chisholm a cogné un circuit et produit trois points pour les Marlins.

Les Yankees (33-27) seront les cinquièmes têtes de série dans l’Américaine et affronteront les Indians de Cleveland lors du premier tour.

Reds 5 Twins 3 (10 manches)

Tucker Barnhart et Eugenio Suarez ont frappé des simples productifs lors d’une poussée de trois points en 10e manche et les Reds de Cincinnati ont défait les Twins du Minnesota 5-3.

Les Reds (31-29) ont hérité de la septième tête de série dans la Ligue nationale et affronteront les Braves d’Atlanta en première ronde, dès mercredi.

Les Twins (36-24) ont remporté un deuxième titre consécutif de la section Centrale de l’Américaine en vertu de la défaite des White Sox de Chicago face aux Cubs. Les Twins accueilleront les Astros de Houston à compter de mardi.

Joey Votto a soutiré un but sur balles avec les buts remplis en 10e pour les Reds.

Marwin Gonzalez a frappé un simple d’un point en fin de 10e, mais la tentative de remontée des Twins a finalement été étouffée par Raisel Iglesias.

Mariners 2 Athletics 6

Mark Canha a produit quatre points et les Athletics d’Oakland ont battu les Mariners de Seattle 6-2.

Les Athletics ont hérité de la deuxième tête de série dans l’Américaine et affronteront les White Sox de Chicago lors du premier tour des séries.

Frankie Montas a réussi 13 retraits sur des prises, un sommet personnel, en six manches au monticule pour les Athletics. Jake Lamb a frappé un circuit.

Tigers 1 Royals 3

Brady Singer a conclu sa saison recrue en beauté, Alex Gordon a mis fin à sa carrière sous les applaudissements de ses coéquipiers et les Royals de Kansas City ont vaincu les Tigers de Detroit 3-1.

Singer (4-5) a alloué un point et trois coups sûrs en sept manches au monticule et il a passé cinq adversaires dans la mitaine. La relève des Royals n’a rien donné aux Tigers en deux manches.

Adalberto Mondesi et Ryan McBroom ont claqué une longue balle pour les Royals, qui ont terminé la saison au quatrième rang de la section Centrale de l’Américaine.

Gordon n’a effectué qu’une présence au marbre, en première manche, et il a retrouvé le champ gauche en deuxième manche. Lorsqu’il a été retiré du match, il a enlacé ses coéquipiers et un joueur des Tigers avant de saluer sa famille, installée dans une loge au Kauffman Stadium.