Luke Voit a cogné un circuit de trois points et les Yankees de New York ont défait les Marlins de Miami 11-4, samedi.

Associated Press

Voit domine le baseball majeur avec 22 circuits.

DJ LeMahieu a obtenu quatre coups sûrs pour la quatrième fois de la saison, s’approchant du titre des frappeurs du baseball majeur.

En 2016 il a été couronné dans la Nationale, fort d’une moyenne de ,348 avec le Colorado.

LeMahieu a une moyenne de ,359 cette année. Il a raté du temps au camp (un test positif à la COVID-19), ainsi que 10 matchs en août (une blessure au pouce gauche).

LeMahieu peut accéder à l’autonomie après la Série mondiale.

Miami a donné un répit à quatre joueurs réguliers.

Au repos se trouvaient le voltigeur de centre Starling Marte, le voltigeur de gauche Corey Dickerson, le premier but Jesus Aguilar et le troisième but Brian Anderson.

Vendredi, un gain des Marlins a assuré le club de prendre part aux séries pour la première fois depuis 2003.

Les Yankees ont laissé de côté l’arrêt-court Gleyber Torres. Il a commis neuf erreurs cette saison, à égalité pour le plus haut total du baseball majeur, à sa position.

Mariners 5 Athletics 1 (premier match d’un programme double)

Seattle a marqué quatre fois en huitième et les Mariners ont bien entamé un programme double, l’emportant 5-1 devant les A’s d’Oakland.

J. P Crawford et Ty France y sont allés de simples productifs, avant le circuit de deux points de Kyle Seager.

Auteur de trois coups sûrs, Crawford a également volé un but.