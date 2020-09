Le chandail no 50 de Mookie Betts est le premier des Dodgers à dominer les ventes depuis que le Baseball majeur a commencé à répertorier ces informations en 2010.

Le chandail de Mookie Betts est le plus populaire

(New York) Les ventes du chandail du joueur étoile des Dodgers de Los Angeles Mookie Betts ont surpassé celles du chandail du frappeur de puissance des Yankees de New York Aaron Judge, à sa première saison sur la côte ouest américaine.

Associated Press

Le chandail no 99 de Judge était le plus populaire lors des trois dernières campagnes, mais il a été remplacé par celui de son ex-adversaire de la section Est de la Ligue américaine, selon des données diffusées par les Ligues majeures de baseball.

Betts a été échangé des Red Sox de Boston aux Dodgers en février, et la formation californienne lui a consenti un contrat de 12 saisons d’une valeur totale de 365 millions US. Le chandail no 50 de Betts est le premier des Dodgers à dominer les ventes depuis que le Baseball majeur a commencé à répertorier ces informations en 2010.

Ce constat n’est pas étonnant. Betts est en voie de devenir le deuxième joueur, après Frank Robinson, à gagner le titre de joueur par excellence dans les deux ligues. Le joueur âgé de 27 ans frappe pour ,293 avec 16 circuits, neuf buts volés et une moyenne de présence plus puissance (OPS) de ,930 cette saison.

Judge vient au deuxième rang des ventes devant le joueur étoile des Phillies de Philadelphie Bryce Harper.

Fernando Tatis fils, qui a connu son éclosion cette année avec les Padres de San Diego, est quatrième devant l’espoir des Nationals de Washington Juan Soto.

Les Dodgers comptent trois joueurs dans le top-10, avec le joueur par excellence de la Ligue nationale en 2019 Cody Bellinger (sixième) et l’as Clayton Kershaw (neuvième).

Les Cubs de Chicago (Javier Baez, Anthony Rizzo et Kris Bryant) ainsi que les Yankees (Judge, Gerritt Cole et Giancarlo Stanton) sont les seules autres équipes avec trois représentants dans le top-20 des ventes.