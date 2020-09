(Buffalo) Aaron Hicks a produit trois points et les Yankees de New York ont écrasé les Blue Jays de Toronto 12-1, mardi.

Associated Press

Hick a cogné un triple d’un point et a poussé deux coureurs au marbre avec un simple.

Il a par ailleurs inscrit le deuxième point des siens sur un mauvais lancer de Tanner Roark (2-3).

Gio Urshela, Gleyber Torres et Kyle Higashioka ont produit deux points chacun. Urshela a obtenu quatre coups sûrs.

Aaron Judge a fourni trois simples et a croisé la plaque trois fois.

Chez les Jays, Cavan Biggio a frappé un septième circuit, produisant un 25e point.

Roark a donné six points et sept coups sûrs en quatre manches et un tiers.

Gerrit Cole (7-3) a retiré sept frappeurs au bâton en sept manches. Il a accordé un point et cinq coups sûrs.

Cole a une moyenne de 3,00 – à ce chapitre, il partage le septième rang de l’Américaine avec Hyun-Jin Ryu, des Blue Jays.

Les Yankees ont gagné 11 de leurs 13 derniers matchs. Ils luttent avec les Twins pour le quatrième rang de l’Américaine – l’enjeu est de jouer à la maison au premier tour.

Meneur de l’Américaine pour la moyenne au bâton, DJ LeMahieu a glissé à ,356 après un match de 0 en 3. Tim Anderson des White Sox le suit de près, à ,353.