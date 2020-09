(New York) Luke Voit et Aaron Hicks ont claqué une longue balle lors d’une poussée de sept points en deuxième manche et les Yankees de New York ont écrasé les Blue Jays de Toronto 20-6, mardi soir.

Ronald Blum

Associated Press

Voit a cogné deux circuits, augmentant son total à 18 cette saison, un sommet dans les Majeures, et il a produit cinq points pour les Yankees (27-21). La formation new-yorkaise a devancé les Blue Jays (26-21) au deuxième rang de la section Est de l’Américaine.

Les Yankees ont gagné leurs six dernières sorties et ils se sont ressaisis après avoir montré un dossier de 5-15 lors des 20 parties précédentes.

DJ LeMahieu a placé quatre balles en lieu sûr et il a produit cinq points. Il a fait passer sa moyenne au bâton à ,363. LeMahieu a notamment claqué un circuit sur un lancer à une vitesse de 48,7 milles à l’heure du joueur d’avant-champ Santiago Espinal, en huitième manche.

LeMahieu était au premier rang de l’ordre des frappeurs et Voit le suivait. Il s’agissait de la première fois de l’histoire des Yankees que les deux premiers frappeurs de leur formation amassaient cinq points produits chacun dans un même match.

Gary Sánchez a réussi un coup de quatre buts de trois points face à Anthony Kay et Clint Frazier a claqué une longue balle de deux points aux dépens de Ryan Borucki.

Giancarlo Stanton et Gio Urshela sont revenus au jeu pour les Yankees, qui s’attendent à accueillir le retour d’Aaron Judge mercredi ou jeudi.

Le lanceur recrue Deivi García (2-1) a alloué trois points et six coups sûrs en six manches dans la victoire des siens.

Taijuan Walker a été chassé de l’affrontement après seulement une manche et deux tiers de travail. Il a accordé six points non mérités. Shun Yamaguchi s’est amené en relève et il n’a pas aidé la cause des Blue Jays.

Le Japonais a donné un but sur balles aux trois premiers adversaires qu’il a affrontés et il a atteint les deux suivants. LeMahieu a réussi un double de trois points avant que Yamaguchi commette un mauvais lancer et une feinte illégale.

Vladimir Guerrero fils a cogné un circuit en solo, un simple et un double. Lourdes Gurriel fils a frappé une longue balle de deux points en quatrième manche pour la troupe de Toronto.

Yamaguchi, tout comme Walker (3-3), a permis sept points, mais les siens ont tous été mérités. Les Blue Jays ont eu besoin de 190 lancers pour enregistrer 24 retraits.