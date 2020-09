Les joueurs des Blue Jays célébrant leur victoire de 12-7 contre les Yankees de New York lundi.

(Buffalo) Chad Green et Adam Ottavino ont été malmenés lors d’une sixième manche de 10 points des Blue Jays de Toronto, qui ont vaincu les Yankees de New York 12-7, lundi soir.

Mike Haim

Associated Press

Les Yankees menaient 6-2 quand Green a remplacé Jonathan Holder en fin de sixième manche. Green, Ottavino et Luis Cessa ont eu besoin de 67 lancers et 43 minutes pour retirer trois frappeurs.

C’est le pire sentiment au monde. Le lanceur Adam Ottavino

« Tu laisses tomber ton équipe. C’est toujours difficile quand tu sens que tu es la raison pourquoi ton équipe a perdu le match », a ajouté le releveur.

Les Blue Jays ont rempli les sentiers grâce à deux buts sur balles et un simple de Randal Grichuk. Ils ont marqué un premier point quand le joueur de premier but des Yankees Luke Voit a commis une erreur sur une frappe de Rowdy Tellez.

Ottavino (2-3) s’est amené en relève et Vladimir Guerrero fils a cogné un simple de deux points au champ opposé. Guerrero a volé le deuxième coussin et il est venu marquer à la suite d’un simple de Lourdes Gurriel fils.

Deux frappeurs plus tard, Travis Shaw a procuré une avance de 8-6 aux Blue Jays grâce à un simple de deux points face à Ottavino. Les sentiers étaient tous occupés quand Danny Jansen a réussi le premier grand chelem de sa carrière, accentuant l’avance à 12-6.

Les Yankees n’avaient pas alloué 10 points dans une même manche depuis que CC Sabathia et Esmil Rogers ont subi les foudres de l’attaque des Rangers du Texas, le 23 mai 2015.

« C’est simplement bizarre, a dit Ottavino. Moi et ’Greeny’ n’avons eu aucune prise sur élan pendant toute la manche. C’est une indication que notre étoffe n’était pas bonne, que l’endroit de nos tirs n’était pas bon, qu’ils avaient une bonne approche ou qu’ils savaient ce qui s’en venait. »

Il s’agissait de la première manche de 10 points des Blue Jays depuis le 25 juillet 2007, quand ils avaient marqué 11 points contre les Twins du Minnesota.

« La qualité de nos présences, avec les buts sur balles, c’est là que tout a commencé, a insisté Jansen. J’essayais d’élever la balle et de simplifier les choses. J’ai frappé la balle et ç’a fonctionné. »

La formation new-yorkaise a perdu ses quatre derniers matchs et 14 de ses 19 derniers. Elle a glissé en troisième place de la section Est de l’Américaine, derrière les Blue Jays et les meneurs, les Rays de Tampa Bay.

Sean Reid-Foley (1-0) a inscrit la victoire même s’il a accordé un but sur balles à Aaron Hicks alors que les coussins étaient remplis.

Voit et Hicks ont réussi un circuit en solo face à Hyun-jin Ryu, en première manche. Ryu a permis cinq points et six coups sûrs en cinq manches de travail pour les Blue Jays.

Twins 6-Tigers 2

Ryan Jeffers a claqué un premier circuit dans les Majeures lors d’une poussée de quatre points des siens en troisième manche, Michael Pineda a été efficace pendant sept manches et les Twins du Minnesota ont vaincu les Tigers de Detroit 6-2, lundi.

Pineda (1-0) a accordé deux points, trois coups sûrs et deux buts sur balles, en route vers une première victoire depuis le 1er septembre 2019. Il avait effectué un retour au jeu la semaine dernière après avoir purgé une suspension de 60 matchs pour avoir utilisé une substance interdite, mais il n’avait pas été impliqué dans la décision.

Jeffers a cogné un tir de Michael Fulmer (0-1) par-dessus le mur au champ centre. Fulmer a provoqué un seul retrait en troisième manche, alors que les Tigers continuent de limiter son utilisation après qu’il eut raté la saison 2019 à la suite d’une opération Tommy John.

Il a quitté le match avec les buts remplis pour Daniel Norris et a été débité de quatre points et quatre coups sûrs.

Eddie Rosario a accueilli Norris en cognant un double de trois points.

Rangers 4-Mariners 8

Dylan Moore a claqué un circuit en solo et il a ajouté un double de trois points, guidant les Mariners de Seattle vers une victoire de 8-4 face aux Rangers du Texas.

Les Mariners ont balayé cette série de quatre affrontements contre les Rangers, qui ont perdu leurs six dernières sorties.

La troupe de Seattle connaît une première série de six victoires depuis juillet 2019. Elle montre une fiche de 11-3 après avoir commencé la saison avec un dossier de 8-19.

Moore a produit quatre points, un sommet en carrière. Kyle Seager a ajouté une longue balle de deux points. Le partant des Mariners, Marco Gonzales (5-2), a alloué deux points et quatre coups sûrs dans la victoire.

Royals 2-Indians 5

Zach Plesac a gagné lors d’un deuxième départ de suite après avoir été rétrogradé pour ne pas avoir respecté le protocole de l’équipe en lien avec la pandémie de la COVID-19, alors que les Indians de Cleveland ont battu les Royals de Kansas City 5-2.

Plesac (3-1) a accordé un coup sûr lors de chacune des sept premières manches, dont un circuit à Adalberto Mondesi en septième, mais il a livré la marchandise dans les moments importants. Brad Hand a réussi trois retraits sur des prises en neuvième pour récolter un 12e sauvetage.

Tyler Naquin a produit deux points pour les Indians aux dépens de Brad Keller (3-2). Les Royals ont encaissé un septième revers de suite.

Astros 0-Athletics 6

Sean Murphy a frappé un circuit et il a produit un simple de deux points, aidant les Athletics d’Oakland à blanchir les Astros de Houston 6-0.

Tony Kemp a ajouté un double d’un point pour les Athletics, qui mènent la section Ouest de l’Américaine devant les Astros.

Chris Bassitt (3-2) a mis fin à une séquence de trois départs sans victoire. Il a alloué sept coups sûrs en sept manches au monticule. Il avait perdu ses deux dernières sorties et il n’avait pas gagné depuis le 12 août.