Jean Segura a frappé un circuit de deux points en 10e manche, alors qu’il a établi un sommet personnel avec cinq points produits, et les Phillies de Philadelphie ont défait les Mets de New York 9-8, lundi.

Associated Press

Les joueurs des Mets ont effacé un retard de 6-0 contre leur ancien coéquipier Zack Wheeler et le pire enclos de releveurs des Majeures, prenant les devants 7-6 grâce à un circuit de trois points de Jeff McNeil en septième.

Alec Bohm a répliqué pour les Phillies avec un simple d’un point aux dépens de Jeurys Familia en huitième.

Segura a claqué son cinquième circuit de la saison avec deux retraits en 10e, envoyant un tir de Miguel Castro (1-1) par-dessus le mur au champ centre gauche. Segura, qui avait produit 12 points cette saison avant le match de lundi, a également cogné un double de trois points en première manche.

Hector Neris a frappé un simple d’un point contre Brandon Nimmo en fin de 10e manche, mais Nimmo a ensuite fermé la porte aux Mets pour récolter un troisième sauvetage cette saison.

Marlins 5 Braves 4

Miguel Rojas a frappé quatre coups sûrs, dont un double qui a produit le point gagnant en 10e manche, et les Marlins de Miami ont défait les Braves d’Atlanta 5-4.

Les Braves ont forcé la présentation d’une prolongation quand le frappeur suppléant Adam Duvall a commencé la fin de la neuvième manche avec un circuit contre Brandon Kintzler (2-3), qui sabotait ainsi une deuxième avance en 11 occasions de sauvetage.

Garrett Cooper a commencé la 10e manche au deuxième coussin pour les Marlins et il a atteint le troisième sur un amorti de Jon Berti. A.J. Minter (1-1) a donné une passe gratuite à Brian Anderson, mais Rojas a enchaîné avec un double au champ centre droit.

Nick Vincent a retiré les Braves dans l’ordre en fin de 10e et a été crédité d’un troisième sauvetage.

Cardinals 1 Cubs 5

Kyle Hendricks a brillé pendant huit manches et les Cubs de Chicago ont battu les Cardinals de St. Louis 5-1 pour augmenter leur avance en tête de la section Centrale de la Nationale à deux matchs et demi.

Hendricks (5-4) a accordé un point et sept coups sûrs. Il n’a pas donné de but sur balles, en accordant deux ou moins lors d’un 38e départ consécutif — la plus longue séquence du genre par un lanceur des Cubs depuis au moins 1901.

Le receveur des Cardinals Yadier Molina a quitté le match en sixième manche en raison d’une blessure au coude gauche.

Rays 1-Nationals 6

L’as Max Scherzer n’a donné aucun point en sept manches et les Nationals de Washington ont défait les Rays de Tampa Bay 6-1.

Scherzer (4-2) a laissé six coureurs sur les sentiers lors des quatre premières manches avant de retirer 10 adversaires de suite. Le triple gagnant du trophée Cy Young a alloué six coups sûrs et un but sur balles.

Kurt Suzuki a réussi trois coups sûrs, dont un double d’un point, et Michael A. Taylor a produit deux points pour les Nationals, qui étaient privés de plusieurs joueurs réguliers.

Les Rays ont amorcé la journée avec une avance de cinq matchs et demi au sommet de la section Est de l’Américaine et ils avaient remporté 22 de leurs 27 dernières sorties.

Diamondbacks 2-Giants 4

Kevin Gausman et trois releveurs ont conjugué leurs efforts pour ne donner que trois coups sûrs et les Giants de San Francisco ont triomphé 4-2 contre les Diamondbacks de l’Arizona.

Darin Ruf a claqué un simple de deux points en sixième manche et Brandon Belt a soutiré un but sur balles alors que les coussins étaient tous occupés. Les Giants ont gagné pour une sixième fois à leurs huit dernières sorties.

Zac Gallen (1-1) n’avait pas alloué plus de trois points mérités à ses 23 premiers départs, ce qui constitue un record des Majeures pour amorcer une carrière. Il a toutefois concédé quatre points aux Giants en sixième manche avant de quitter la rencontre.