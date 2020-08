Mêlée générale à Oakland : le Baseball sévit contre Cintron et Laureano

(Oakland) L’instructeur des frappeurs Alex Cintron, des Astros de Houston, s’est vu infliger une suspension de 20 matchs et une amende, mardi, pour son rôle dans une mêlée générale à Oakland tandis que le voltigeur des Athletics Ramon Laureano a écopé une suspension de six parties et une amende.

Janie McCauley

Associated Press

La suspension imposée à Cintron est la plus longue pour une transgression commise sur le terrain en 15 ans. En 2005, le lanceur Kenny Rogers des Rangers du Texas avait été suspendu pendant 20 matchs à la suite d’une dispute avec deux caméramen.

PHOTO BEN MARGOT, AP Ramon Laureano a été atteint par un lancer de Humberto Castellanos avec un retrait en septième manche dans la victoire de 7-2 des Athletics, dimanche. C'était la troisième fois qu'il était atteint durant la série contre les Astros. Il a commencé à échanger des insultes avec Cintron, qui gesticulait. Il a ensuite quitté le premier coussin, a lancé son casque et s’est mis à courir vers l'abri des Astros et vers l’instructeur âgé de 41 ans.

Dans un communiqué officiel, Cintron a fait savoir qu’il acceptait le verdict et qu’il en tirera les leçons qui s’imposent.

Laureano a choisi d’en appeler de la décision, de sorte que sa sanction ne commencera pas mardi soir, alors que les Athletics doivent affronter les Angels de Los Angeles, ont fait savoir les autorités du Baseball majeur.

PHOTO STAN SZETO, USA TODAY SPORTS Le receveur Dustin Garneau, des Astros, a saisi Laureano et l’a projeté au sol avant que le voltigeur des Athletics ne puisse se rendre jusqu’à Cintron.

Le receveur Dustin Garneau, des Astros, a saisi Laureano et l’a projeté au sol avant que le voltigeur des Athletics ne puisse se rendre jusqu’à Cintron.

Laureano est un ancien porte-couleurs des Astros et les deux clubs ont été les meilleurs de la section Ouest de la Ligue américaine lors des deux dernières campagnes.

PHOTO BEN MARGOT, AP Les joueurs se sont précipités à l’extérieur de leur abri respectif. Laureano a été expulsé par l’arbitre au marbre Ted Barrett et il était facile d’entendre, dans un stade désert, les officiels sommer les joueurs de retourner à l’intérieur des abris.

Mike Fiers, un lanceur des Athletics et un autre ancien membre des Astros, avait révélé le stratagème de vols de signaux des Astros au quotidien The Athletic en novembre.

Cinq A's atteints en trois jours

Laureano a été atteint pour la troisième fois de la série, balayée par les Athletics. C’était la cinquième fois qu’un frappeur des Athletics était atteint par un lancer alors qu’aucun frappeur des Astros n’a subi le même sort.

Laureano a pointé en direction de Castellanos.

PHOTO STAN SZETO, USA TODAY SPORTS Cintron a fait savoir qu’il acceptait le verdict et qu’il en tirera les leçons qui s’imposent. Laureano a choisi d’en appeler de la décision.

Lors de chacune des deux saisons, les Athletics ont récolté 97 victoires, mais ont chaque fois perdu le match éliminatoire de la Ligue américaine. En chaque occasion, ils ont été devancés par les Astros, vainqueurs de la Série mondiale en 2017 et champions de la Ligue américaine l’an dernier.

Les Dodgers de Los Angeles et les Astros ont également eu leurs moments d’animosité lorsque les deux équipes ont croisé le fer le mois dernier. Les Dodgers ont perdu la Série mondiale aux mains des Astros en 2017 au moment où le stratagème du vol des signaux battait son plein.

En annonçant les sanctions, le Baseball majeur a précisé que Cintron était pénalisé « pour son rôle dans l’incitation et l’escalade du conflit entre les deux clubs ».

En raison de la pandémie du coronavirus, le Baseball majeur a instauré de strictes règles dans le but d’éviter les mêlées générales.

Un ancien joueur d’avant-champ originaire de Porto Rico, Cintron a joué pendant un total de neuf saisons dans les Ligues majeures avec les Diamondbacks de l’Arizona, les White Sox de Chicago, les Orioles de Baltimore et les Nationals de Washington.

Il pourra retrouver sa place avec les Astros à compter du 2 septembre alors que les Astros accueilleront les Rangers du Texas.