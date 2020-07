(New York) Le coronavirus a obligé le Baseball majeur à modifier de nouveau son calendrier, portant le nombre total d’équipes affectées à huit après neuf jours de relance seulement.

Jake Seiner

Associated Press

Le match de vendredi entre les Brewers de Milwaukee et les Cardinals de St. Louis a été repoussé après que deux joueurs des Cards eurent subi un test positif à la COVID-19.

La MLB a annoncé le changement à l’horaire quelques heures seulement avant le premier lancer. Par communiqué, elle a indiqué que le report du match à Milwaukee « est conséquent avec les protocoles afin de permettre suffisamment de temps pour mener des tests supplémentaires et s’assurer de retracer toutes les personnes qui ont été en contact (avec les joueurs infectés) ».

Les Cardinals ont quant à eux indiqué dans un autre communiqué qu’ils ont appris jeudi soir les résultats positifs des échantillons récoltés mercredi. Les joueurs et membres du personnel ont reçu pour instruction de s’isoler dans leur chambre d’hôtel de Milwaukee. L’équipe ne l’a d’ailleurs pas quitté pour se rendre au Miller Park vendredi.

« L’équipe mène actuellement et le plus rapidement possible une série de tests sur tous les membres de son contingent, en plus d’assurer le suivi des contacts et continuera de demeurer en isolement. »

Les Brewers et les Cardinals prévoient reprendre leur saison samedi, au Miller Park, selon les résultats des tests et du suivi des contacts. Le match de vendredi sera repris au cours d’un programme double, dimanche.

« Nous appuyons la décision du Baseball majeur de reporter le match de (vendredi) et nous avons hâte de jouer notre premier match local aussitôt que les conditions seront sécuritaires, a déclaré par communiqué le directeur général des Brewers, David Stearns. La santé et la sécurité de nos joueurs et de nos employés est et continuera d’être notre priorité. »

Deux autres rencontres prévues vendredi impliquant les Marlins de Miami, les Nationals de Washington, les Blue Jays de Toronto et les Phillies de Philadelphie ont déjà été repoussés en raison d’une éclosion de cas parmi les joueurs des Marlins et deux cas positifs au sein du personnel des Phillies.

Les Cardinals ont joué au Minnesota mardi et mercredi avant de profiter d’une journée de congé jeudi. Les Twins ont accueilli les Indians de Cleveland jeudi. Ces derniers ont utilisé le même vestiaire que les Cardinals.

On ne sait pas si les Twins et les Indians iront de l’avant avec leur rencontre prévue vendredi. Les Indians doivent tenir une réunion tôt en après-midi pour discuter de la situation.

Après une semaine seulement de sa saison écourtée de 60 matchs en 67 jours, le Baseball majeur se démène pour modifier son horaire.

Les Marlins n’ont pas joué depuis dimanche. Leur situation a aussi entraîné des modifications d’horaire pour les Yankees de New York et les Orioles de Baltimore.

La formation de la Floride a d’ailleurs appris vendredi le résultat positif pour un autre de ses joueurs, portant son total à 18 joueurs atteints et deux membres du personnel, selon une personne au fait de la situation. Cette source, qui a requis l’anonymat puisqu’aucune annonce n’a été faite, a indiqué qu’aucun membre des Marlins n’a de symptômes sévères.

Les Marlins infectés ont quitté Philadelphie par autobus, vendredi, en direction de Miami, où ils demeureront en quarantaine. Le voyage durera environ 18 heures.

Le reste de l’équipe passera le week-end en isolement à Philadelphie, où ils sont confinés depuis le début de cette éclosion. On ne sait pas quand ni où aura lieu leur prochaine rencontre.

Les dirigeants s’inquiètent de ce dernier résultat positif chez les Marlins, qui survient cinq jours après que l’équipe ait été réunie, quand ils ont battu les Phillies.

Afin d’aider à tous ces reports de matchs, la MLB et l’Association des joueurs ont convenu jeudi de l’implantation de programmes doubles de sept manches pour la saison 2020, selon une autre source. Aucune annonce officielle n’a encore été faite.

Les journalistes de l’Associated Press Steven Wine et Ben Walker ont contribué à cet article.