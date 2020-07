(Washington) Le voltigeur des Nationals de Washington Juan Soto attend toujours la permission de jouer de la part du gouvernement municipal, après avoir reçu celle du Baseball Majeur.

Howard Fendrich

Associated Press

Le gérant des Nationals, Dave Martinez, a indiqué que l’équipe espère que le joueur de 21 ans puisse travailler avec ses coéquipiers à compter de samedi. Martinez souhaite aussi que Soto puisse disputer le match de mardi contre les Mets de New York.

Soto, qui a frappé 34 circuits et produit 110 points en 2019 avant d’exceller pendant les séries, a été déclaré positif à la COVID-19. Il avait été placé sur la liste des blessés et avait été rayé de la formation lors du match d’ouverture, la semaine dernière.

Les Nationals ont perdu un autre joueur partant mercredi, quand Howie Kendrick a été rayé de la formation quelques heures avant le premier lancer d’un duel contre les Blue Jays de Toronto. Kendrick souffre de raideurs au haut du dos, mais il pourrait être utilisé comme frappeur suppléant.

Sans les services de Soto, les Nationals ont amorcé la campagne avec un dossier de 1-4. Ils ont perdu leurs trois dernières parties et n’ont marqué que quatre points pendant cette séquence.

« Juan veut être avec les gars. Il attend simplement de revenir avec l’équipe le plus tôt possible, a dit Martinez. Nous manquons ses services et nous avons hâte de le retrouver. »

Les champions en titre de la Série mondiale profiteront d’une inhabituelle pause de quatre jours, de vendredi à lundi, car leur série contre les Marlins de Miami a été remise en raison d’une éclosion de COVID-19 au sein de la troupe floridienne.

Martinez a déclaré mardi que Soto avait reçu un résultat négatif à la COVID-19 lors de deux tests consécutifs, ce qui était requis par le Baseball majeur pour le laisser revenir sur le terrain. Toutefois, Soto doit également obtenir le feu vert du Département de la santé du District de Columbia.