Les Braves d’Atlanta seront privés de leurs deux premiers receveurs, Tyler Flowers et Travis d’Arnaud, pour leur match d’ouverture de vendredi, contre les Mets de New York après que les deux joueurs eurent démontré des symptômes de la COVID-19.

Charles Odum

Associated Press

Le gérant, Brian Snitker, a déclaré vendredi que Flowers et d’Arnaud ont obtenu des résultats négatifs à un test de détection du coronavirus, mais qu’ils n’ont pas voyagé avec l’équipe en raison des symptômes.

Snitker a ajouté qu’il ne savait pas quels étaient ces symptômes, mais qu’il espère que les deux joueurs n’ont « qu’une mauvaise grippe ».

PHOTO D’ARCHIVES JOHN BAZEMORE, AP Tyler Flowers a des symptômes de la COVID-19, mais ses tests sont négatifs. Son coéquipier Travis D’Arnaud, l’autre receveur des Braves d’Atlanta, est dans la même situation.

L’équipe fait preuve de prudence, car certains de joueurs ont subi un test négatif avant d’en subir un positif 24 heures plus tard.

Le premier-but Freddie Freeman et le droitier Touki Toussaint sont de retour avec l’équipe après avoir contracté le coronavirus pendant le camp estival. Le gaucher Will Smith et le joueur d’avant-champ Pete Kozma manquent toujours à l’appel après un test positif.

Alex Jackson et William Contreras sont les deux prochains receveurs dans l’organigramme des Braves. L’équipe tente d’éviter tout contact entre ces receveurs et le reste de l’équipe, au cas où ils auraient aussi été infectés.

Les Braves sont aussi privés du gaucher Cole Hamels, dont le nom a été inscrit sur la liste des blessés pour 45 jours en raison d’une tendinite au triceps gauche.