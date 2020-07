PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Mookie Betts a accepté un pacte de 365 millions sur 12 ans avec les Dodgers de Los Angeles, mercredi.

La Presse canadienne

Le voltigeur de droite a été le joueur le plus utile dans l’Américaine en 2018.

Âgé de 27 ans, Betts entame sa septième saison dans les ligues majeures, après avoir joué pour les Red Sox de Boston jusque là.

En 794 matchs avec Boston, il a frappé pour ,301, récoltant 139 circuits et 470 points produits. Il a fait partie des étoiles de l’Américaine lors des quatre dernières saisons.

Betts a aussi mérité un Gant d’or après chacune des quatre dernières campagnes.

En 2018, le natif du Tennessee a frappé pour ,346, avec 32 circuits et 80 points produits.

La saison dernière, il a frappé pour ,295, obtenant 29 longues balles et 80 points produits.

Chez les voltigeurs de droite, il a fini au premier rang de l’Américaine avec 20 points sauvés, l’an dernier.

Betts et David Price ont été acquis par les Dodgers le 10 février, en échange du voltigeur Alex Verdugo et des espoirs Connor Wong et Jeter Downs.

Les Dodgers vont entamer la saison demain soir à Los Angeles, contre les Giants de San Francisco.