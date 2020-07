(Boston) Vladimir Guerrero Jr. a frappé un circuit et le partant Trent Thornton n’a pas concédé de points en trois manches dans un gain de 2-0 des Blue Jays de Toronto contre les Red Sox de Boston mercredi soir.

La Presse canadienne

Le match a été interrompu au milieu de la cinquième manche en raison du mauvais temps et n’a pas recommencé.

Avec un compte de trois balles et deux prises en quatrième manche, Guerrero Jr. a retroussé un lancer du gaucher Brian Johnson par-dessus le Monstre vert au champ gauche. Cavan Biggio l’a précédé au marbre.

Au monticule, Thornton n’a concédé qu’un seul coup sûr et aucun but sur balles. Il a inscrit trois retraits sur des prises et a affronté dix frappeurs avant de céder sa place à Shun Yamaguchi. En une manche en relève, Yamaguchi a accordé un coup sûr.

Chez les Red Sox, Zack Godley n’a donné aucun coup sûr et un but sur balles en plus de réussir deux retraits au bâton avant que Johnson ne le remplace pendant deux manches.

Les Blue Jays ont pris la direction de Tampa Bay pour affronter les Rays, vendredi, lors de leur premier match de la saison.