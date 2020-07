PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS

(New York) Le joueur de deuxième but des Phillies de Philadelphie Neil Walker, le lanceur des Rangers du Texas Edinson Vólquez et le lanceur des Pirates de Pittsburgh Derek Holland ont été insérés dans la formation de leur équipe en vue du match d’ouverture.

Associated Press

Le joueur de premier but des Brewers de Milwaukee Logan Morrison, le lanceur des Reds de Cincinnati Nate Jones, le lanceur des Rays de Tampa Bay Aaron Loup et le lanceur des Yankees de New York Luis Avilán ont reçu la même nouvelle.

Ces sept joueurs faisaient partie d’une liste de joueurs autonomes et les équipes devaient prendre une décision quant à leur statut avant dimanche, soit cinq jours avant le match d’ouverture.

Deux joueurs ont reçu 100 000 $ US en bonus de rétention ce week-end, permettant aux équipes de garder leurs services sous les termes d’un contrat des ligues mineures. Il s’agit du receveur des Mets de New York René Rivera et le receveur des Rockies du Colorado Drew Butera.

Parmi les joueurs qui ont été libérés avant la date butoir, on note le lanceur des Phillies Francisco Liriano, son coéquipier et joueur d’avant-champ Logan Forsythe, le joueur de premier but des Mets Matt Adams ainsi que le releveur des Nationals de Washington Fernando Abad.

Les joueurs libérés peuvent toujours s’entendre avec une autre formation.