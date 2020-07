(Ottawa) Le directeur adjoint de la Santé publique canadienne, le Dr Howard Njoo, a indiqué que le plan révisé pour tenir des matchs à domicile présenté par les Blue Jays de Toronto a été amélioré, mais qu’il soulevait toujours des inquiétudes.

Le Dr Njoo a souligné que les conséquences pour les Blue Jays et les équipes visiteuses de constamment franchir la frontière canado-américaine pendant cette saison de 60 matchs demeure un problème.

Il a ajouté que les Jays ont modifié leur plan initial, qui ne parlait pas de quarantaine modifiée pendant la pandémie de COVID-19.

Selon la dernière version présentée, les Jays et les clubs visiteurs demeureraient dans l’hôtel lié au Rogers Centre, comme le font les Jays pendant leur camp estival.

Malgré tout, le Dr Njoo a précisé que le gouvernement fédéral est plus à l’aise avec le modèle adopté par la Ligue nationale de hockey.

Dans la LNH, les 24 équipes toujours en lice arriveront à Edmonton et Toronto plus tard en juillet. Tous les joueurs et membres du personnel seront isolés du reste du public et les équipes ne quitteront pas le Canada tant qu’elles n’auront pas terminé de jouer.

Le Dr Njoo a dit que les pourparlers avec les Blue Jays se poursuivent.

Les Blue Jays lanceront leur saison le 24 juillet, à Tampa Bay. Leur premier match local est prévu le 29, contre les Nationals de Washington.