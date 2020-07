(New York) De retour après cinq jours à l’écart, Aaron Judge a cogné un circuit aux dépens de James Paxton dans un match intra-équipe des Yankees de New York, mercredi.

Associated Press

Le voltigeur de droite Aaron Judge avait dû s’absenter à cause douleurs au cou. Mercredi, il a envoyé l’offrande du Canadien au-dessus de la clôture.

Quant au droitier Masahiro Tanaka, il va lancer sur les lignes de côté jeudi. Il récupérait à la suite de la flèche de Giancarlo Stanton qui l’a atteint à la tête, le 4 juillet.

« Il a bien répondu lors de toutes les étapes du processus, a dit Boone. Idéalement il y aura deux séances sur les lignes de côté, avant d’affronter de vrais frappeurs. »

Gerrit Cole a déjà été désigné pour lancer lors du match inaugural le 23 juillet, à Washington. Lors du deuxième match, le 25 juillet, ce sera Paxton.

Le Britanno-Colombien a subi une opération au dos en février.

Le stoppeur Aroldis Chapman et le deuxième but DJ LeMahieu sont des cas incertains pour le match inaugural. Ils ont été déclarés positifs à la COVID-19 et sont à l’écart du camp.