Dave Dombrowski, qui a aidé à bâtir des clubs champions à Boston et Miami, s’est joint à Music City Baseball LLC, qui veut attirer le baseball majeur à Nashville.

La Presse canadienne

Il sera consultant et conseiller, rapporte le Tennessean, le quotidien de Nashville.

Dombrowski aura 64 ans le 27 juillet. Ses fonctions les plus récentes ont été de présider les opérations baseball des Red Sox.

« Il est clair pour moi que Nashville est prête pour le baseball majeur, et Music City Baseball prend des décisions intelligentes et excitantes dans le but d’amener une équipe ici », a dit Dombrowski, par communiqué.

« De sa relation avec le Musée des Ligues des noirs à son soutien communautaire, Music City Baseball a construit une base solide. »

« Nashville est une ville où le baseball est profondément enraciné. Au moment où nous sortons de l’incertitude entourant la COVID-19, je pense que le baseball, et plus particulièrement Music City Baseball, peut jouer un rôle important pour aider la ville à se relever. Ma femme Karie et moi avons hâte de faire partie de la communauté. »

Avant son passage avec les Red Sox (2015 à 2019), Dombrowski a passé 14 ans avec les Tigers de Detroit en tant que président, chef de la direction et directeur général.

Avant cela, il a été avec les Marlins pendant une décennie et a également occupé des postes de direction avec les White Sox de Chicago et les Expos de Montréal (de 1987 à 1991, dans ce dernier cas).

« Nous sommes ravis que David se joigne à nous, a déclaré John Loar, le directeur général de Music City Baseball. Je pense que le rôle de David va être crucial. »

L’équipe de direction de Music City Baseball comprend notamment l’ancien lanceur étoile Dave Stewart et aussi Tony La Russa, ancien gérant des Cardinals, Athletics et White Sox.

– D’après The Tennessean