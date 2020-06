Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a indiqué que les deux Mets et les Yankees pourront disputer leurs matchs à domicile, à huis clos.

Les Mets et les Yankees s’entraîneraient à New York

(New York) Les Yankees et les Mets s’entraîneront à New York, à condition que les Ligues majeures et l’Association des joueurs s’entendent pour lancer la saison.

Jennifer Peltz

Associated Press

Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a annoncé la décision samedi, et les équipes l’ont confirmée. Le démocrate a ajouté qu’il irait faire un tour à leur camp respectif afin d’observer les joueurs à l’entraînement.

« Je crois que New York est un endroit particulièrement intéressant en ce moment, comparativement à d’autres États, parce que notre taux de transmission est très bas, et que cet État est prêt, motivé et en mesure d’être un partenaire idéal pour les équipes sportives qui souhaitent reprendre leurs activités », a déclaré M. Cuomo.

Les Yankees prévoyaient initialement entreprendre leur camp d’entraînement printanier à leur complexe de Tampa, en Floride. Les Mets hésitaient plutôt entre le Citi Field et leur complexe d’entraînement situé à Port St. Lucie, en Floride.

La Floride semblait initialement une option préférable, puisque les complexes d’entraînement disposent de nombreux terrains.

Mais la Floride a enregistré une hausse significative du nombre de diagnostics positifs à la COVID-19 au cours des derniers jours, tandis que New York observait une baisse importante des cas. La métropole doit amorcer la phase no 2 de son plan de déconfinement lundi, ce qui signifie que les magasins et les restaurants pourront rouvrir — tout en respectant les directives de distanciation sociale.

Les 30 équipes des Ligues majeures ont fermé leurs complexes d’entraînement printaniers en Floride et en Arizona ce week-end à cause de la menace du coronavirus.

Le baseball majeur espère lancer sa saison pendant la première semaine du mois de juillet, mais les équipes et l’Association des joueurs sont incapables de s’entendre à savoir qui épongera quelle partie de la perte de revenus attribuable à la pandémie.

Les deux parties ont reconnu que les joueurs auront besoin de trois semaines d’entraînement avant de pouvoir entamer le calendrier régulier.

« C’est un développement très intéressant, d’avoir les camps à New York, a noté M. Cuomo. C’est à cet endroit qu’ils devraient toujours se dérouler. En même temps, cette saison a été confrontée à de nombreux obstacles, et la perspective d’avoir un petit camp d’entraînement ici à New York, c’est la première petite nouvelle positive que nous avons dans le baseball depuis un long moment déjà. »

M. Cuomo a ajouté que les deux équipes pourront disputer leurs matchs à domicile, à huis clos. Les Internationaux des États-Unis doivent pour leur part se dérouler à huis clos, à compter de la fin du mois d’août.